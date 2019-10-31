احدث الأخبار

الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن
أبرز المواد
 انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستقبل طلبات الراغبين بالإيفاد للدراسة في الداخل
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين
منطقة مكة المكرمة
 خبراء : المملكة في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للقهوة
أبرز المواد
 القوات الأميركية تسيّر أول دورية لها على الحدود التركية في سوريا منذ “الانسحاب”
أبرز المواد
 طلاب الجوف يؤدون صلاة الاستسقاء
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تختتم دورات الأسبوع الأول لبرنامج التدريب المجتمعي “أُتقن”
منطقة نجران
 تحديد مواعيد الدوام الشتوي في مدارس ظهران الجنوب
أبرز المواد
 وزير المالية: المملكة أحرزت تقدماً كبيراً في عمليات الإصلاح مقارنة بالدول الأخرى
أبرز المواد
 الأمير فهد بن جلوي: المملكة حريصة على دعم مكافحة المنشطات وتوفير بيئة رياضية مناسبة للمنافسة الشريفة
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تطلق برنامج “التثقيف التعليمي المهني” بالتعاون مع تعليم المنطقة
منطقة نجران
الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن

الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن

أبرز المواد
انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا

انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا

أبرز المواد
إدارة “تعليم الجوف” تستقبل طلبات الراغبين بالإيفاد للدراسة في الداخل

إدارة “تعليم الجوف” تستقبل طلبات الراغبين بالإيفاد للدراسة في الداخل

منطقة الجوف
نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين

منطقة مكة المكرمة

القوات الأميركية تسيّر أول دورية لها على الحدود التركية في سوريا منذ “الانسحاب”

القوات الأميركية تسيّر أول دورية لها على الحدود التركية في سوريا منذ “الانسحاب”
http://almnatiq.net/?p=792825
المناطق - وكالات

سيّرت القوات الأميركية اليوم الخميس دورية على الحدود في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة في الشهر الجاري.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسيّر فيها دوريات قبل سحب قوّاتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا.

بدوره، قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية وشاهد لوكالة “رويترز” إن قوة أميركية في عربات مدرعة نفذت دورية على الحدود السورية التركية اليوم. وقال الشاهد إنه رأى عربات مدرعة تحمل العلم الأميركي قرب الحدود. من جهته ذكر المصدر العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن الدوريات “لن تكون لمرة واحدة فقط”.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية لسوريا.

في سياق آخر، ذكر المرصد السوري أن رتلا عسكريا أميركيا ضخما يتكون من 150 شاحنة وعربة عسكرية اتجه من تل تمر إلى قاعدة “صرين”.

وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التي شاركت في عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي السبت انطلقت من قاعدة “صرين” بعد أن عادت إليها القوات الأميركية قبل أيام من تنفيذ العملية.

روابط ذات صلة

الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن

الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن
انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا

انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا
خبراء : المملكة في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للقهوة

خبراء : المملكة في مقدمة الدول الأكثر استيرادًا للقهوة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*