القوات الأميركية تسيّر أول دورية لها على الحدود التركية في سوريا منذ “الانسحاب”

المناطق - وكالات

سيّرت القوات الأميركية اليوم الخميس دورية على الحدود في شمال شرق سوريا، هي الأولى منذ سحب واشنطن قوّاتها من المنطقة في الشهر الجاري.

وأفادت وكالة “فرانس برس” أن خمس مدرعات تحمل الأعلام الأميركية سيّرت دورية من قاعدتها في مدينة رميلان (في محافظة الحسكة) متّجهة إلى الشريط الحدودي مع تركيا شمال بلدة القحطانية، وهي منطقة كانت واشنطن تسيّر فيها دوريات قبل سحب قوّاتها من نقاط حدودية عدة مع تركيا.

بدوره، قال مصدر عسكري في قوات سوريا الديمقراطية وشاهد لوكالة “رويترز” إن قوة أميركية في عربات مدرعة نفذت دورية على الحدود السورية التركية اليوم. وقال الشاهد إنه رأى عربات مدرعة تحمل العلم الأميركي قرب الحدود. من جهته ذكر المصدر العسكري بقوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد أن الدوريات “لن تكون لمرة واحدة فقط”.

من جهته، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات الأميركية تسعى للحفاظ على وجودها في بضع نقاط من الحدود الشرقية لسوريا.

في سياق آخر، ذكر المرصد السوري أن رتلا عسكريا أميركيا ضخما يتكون من 150 شاحنة وعربة عسكرية اتجه من تل تمر إلى قاعدة “صرين”.

وأوضح المرصد أن الطائرات الحربية التي شاركت في عملية استهداف زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي السبت انطلقت من قاعدة “صرين” بعد أن عادت إليها القوات الأميركية قبل أيام من تنفيذ العملية.