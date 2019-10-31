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نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين

نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين
http://almnatiq.net/?p=792831
المناطق - جدة

رأس صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز , نائب أمير منطقة مكة المكرمة , في مقر الإمارة بجدة اليوم ، اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين بالمنطقة، بحضور رئيس اللجنة حاتم بن حسن قاضي والأعضاء.
واستعرض الاجتماع أعمال اللجنة وأنشطتها وخططها المستقبلية، إذ نظرت اللجنة منذ إنشائها قبل نحو 20 عاماً قرابة 11500 قضية , ساهمت في إنهاء معظمها بالصلح بدعم من إمارة المنطقة، انطلاقاً من دور اللجنة في تحقيق وتعزيز قيم التسامح والعفو والإصلاح في المجتمع.
وأوضح العرض أعمال اللجنة الذي تركّز على تقوية الروابط الاجتماعية، ونبذ أسباب الخلاف والتشاحن والبغضاء، وتوثيق أواصر الألفة بين أفراد المجتمع من خلال حل النزاعات والصلح في الخصومات وبذل النصح وتقديم الاستشارات التخصصية للوصول إلى حياة كريمة تكفل للمجتمع العيش في هدوء وسلام، كما تكرّس أعمال اللجنة للوصول إلى مجتمع متسامح تسوده قيم العفو والصبر والاحتساب والتعاون من خلال نموذج ريادي لحل الخلافات والإصلاح بين المتنازعين بفعالية عالية ومنهجية علمية , إلى جانب تسخير أحدث أساليب التواصل والتقنيات في أداء المهام بدعم ومشاركة قاعدة كبيرة من المختصين من أبناء المجتمع.

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