إدارة “تعليم الجوف” تستقبل طلبات الراغبين بالإيفاد للدراسة في الداخل

أعلنت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث، عن شروط وضوابط ترشيح الراغبين في الإيفاد للدراسة في الداخل للعام الدراسي 1441هـ وطلبات التمديد للإيفاد للفصل الثاني.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث “بنين” الأستاذ محمد بن عوض الصلهام أن طلبات الإيفاد ترفع من خلال الخدمة الذاتية في برنامج فارس بعد اعتمادها من الرئيس المباشر.

وقال الصلهام إن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف دعت المتقدمين

إلى تحميل النماذج الخاصة المعتمدة والتمديد للإيفاد، في الموقع الالكتروني للإدارة على الرابط: https://cutt.us/RBvOwوتسلم الطلبات مناولة لإدارة التدريب والابتعاث- مركز التدريب شمال سكاكا للبنين وإدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4، وحددت الإدارة العامة يوم الأحد الموافق 27/3/1441هـ موعداً أخيراً لقبول

طلبات الراغبين للإيفاد الداخلي والتمديد، ويومي الاثنين والثلاثاء 28-29/3/1441هـ التاسعة صباحاً موعداً للمقابلات الشخصية للبنين مركز التدريب شمال سكاكا والبنات وإدارة التدريب والابتعاث للبنات بمبنى الإدارة رقم 4، والرفع للوزارة لعد التدقيق والمراجعة يوم الاثنين 5/4/1441 .