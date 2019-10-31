الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن

المناطق - وكالات

اعتبر وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، الخميس، اتفاق الرياض (بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي)، “خطوة مهمة لتوحيد الصفوف لمواجهة المشروع الحوثي الإيراني في اليمن”.

وثمن الحضرمي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى اليمن، جنيد منير، الجهود المثمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة والتي قال إنها “كان لها الدور الأبرز في تعزيز دور الحكومة الشرعية وتصحيح المسار من أجل الاصطفاف ضد المشروع الحوثي الإيراني التوسعي في اليمن”.

بدوره، أكد المسؤول الأميركي، أن اتفاق الرياض يشكل خطوة في طريق تحقيق السلام الدائم والشامل في اليمن، وفقاً لما نقلته عنه وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.. مؤكدا دعم بلاده للحكومة الشرعية بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها وإدارتها لمؤسسات الدولة.

وكانت مصادر قناتي “العربية” و”الحدث” قد أفادت في وقت سابق أن التوقيع على اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي سيتم الخميس في العاصمة السعودية، بحضور رسمي من قيادة تحالف دعم الشرعية، والرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي والمبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس ومستشاري الرئيس هادي.