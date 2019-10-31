اختتام دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشاف المتقدم بوادي الدواسر

وادي الدواسر - مبارك الدوسري

اختتمت كشافة إدارة التعليم في محافظة وادي الدواسر ، اليوم دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشافة المتقدم ، والتي أقامتها لمدة 3 ايام بهدف صقل المهارات الاساسية للعرفاء و المساعدين و دعم اتجاهاتهم و تنمية قدراتهم القيادية بما يساعدهم على إدارة و قيادة افضل لطلائعهم ، ومن ثم المساهمة في التأثير الايجابي على الوحدة الكشفية.

وأوضح رئيس قسم النشاط الكشفي بالإدارة غانم بن عبدالله الغانم ، أن الدورة التي شارك فيها 48 عريفاً ومساعداً جاءت لتحقيق العديد من الأغراض التدريبية ومن أهمها التحلي بقيم و صفات الوعد و القانون و ابداء مثالا طيبا يحتذى به، ومعرفة و شرح حتمية و فوائد نظام الطلائع ضمن الطريقة الكشفية داخل الحركة ، ومعرفة و شرح الصفات الواجب توافرها في عريف الطليعة و التحلي بها، وممارسة دور عريف الطليعة نحو قيادة الفريق، وكذا ممارسة دور وواجبات عريف الطليعة تجاه طليعته في كافة انشطتها و تمثيلها التمثيل الإيجابي الفعّال داخل مجلس الشرف، و فهم و تحليل احتياجات افراد الطليعة و قدراتهم و إمكانياتهم الفردية ، بالإضافة الى معرفة تخطيط و تنفيذ الاجتماعات الدورية ، وكيف يتحمل مسئولية الطليعة و يؤدى دوره بكفاءة في توزيع الادوار و المهام على افراد طليعته.