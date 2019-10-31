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نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة

نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=792856
المناطق - جدة

استقبل نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان، في مقر الإمارة بجدة، مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله آل طاوي، يرافقه عددٌ من مسؤولي الفرع، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية الإرشاد الأسري والنفسي.
وتسلم الأمير بدر بن سلطان خلال اللقاء تقريراً عن أعمال الفرع خلال حج 1440هـ، تضمنت الأعمال التي نُفذت خلال الموسم، التي شملت تنفيذ حملات تفتيشية على المنشآت ومتعهدي تشغيل المجازر، إضافة لتفقد منافذ العمل الدائمة وصالات الحج والعمرة بمطار الملك عبدالعزيز وميناء جدة الإسلامي ومطار الطائف.
وبحسب التقرير فقد أصدر فرع وزارة العمل بالمنطقة أكثر من 53 ألف تأشيرة عمل موسمية، فيما جرى تنفيذ 331 زيارة ميدانية خلال موسم الحج، وشارك الفرع في الخطة العامة لتدابير الدفاع المدني في حالات الطوارئ، إلى جانب المشاركة مع الجهات الحكومية في مركز العمليات الموحد 911، وتقديم المساعدات عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية ، كما شارك بنحو 4200 متطوعاً.
واستمع نائب أمير منطقة مكة المكرمة لشرح عن أعمال جمعية الإرشاد الأسري والنفسي قدّمه رئيسها جزاء المطيري الذي أوضح أن الجمعية تساهم في رفع دور مراكز الإرشاد الأسري و النفسي و التدريب و التأهيل، ورفع مستوى الكفاءة المهنية للمختصين في الإرشاد الأسري و النفسي، وتنمية كفاءة الأسرة السعودية لتحقيق الأمن المجتمعي، و حماية مصالح المنشئات الأسرية والنفسية لتنمية وتعزيز التقدم المعرفي والمشاركة في خدمة قضايا المجتمع.

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