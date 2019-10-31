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هوك : سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض مجددا

هوك : سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض مجددا
http://almnatiq.net/?p=792859
المناطق - وكالات

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران براين هوك في مقابلة مع قناة “العربية” اليوم الخميس أن واشنطن ستواصل فرض العقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض على اتفاق نووي جديد.

وأوضح هوك أنه “خلال عام من العقوبات هوت مبيعات إيران من 2.5 مليون برميل إلى 120 ألفا”، مضيفاً أن العقوبات تسببت في انهيار قطاع النفط في إيران.

واعتبر هوك أن “نظام إيران ضعيف اقتصاديا اليوم بسبب العقوبات مقارنة مع وضعه قبل عامين”.

وشرح هوك أن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران سببها “سلوكها المزعزع في المنطقة”، مذّكرا هوم بأن واشنطن أعلنت عن “تأسيس آلية مع بنوك سويسرا تسمح بتصدير مواد إنسانية وطبية لإيران”.

وذّكر هوك بأن “إيران استهدفت السعودية من الشمال وتستهدفها من الجنوب عبر الحوثيين”. وأضاف: “زدنا عدد قواتنا في السعودية بعد استهداف منشآت أرامكو”.

في سياق متصل، أكد هوك أن واشنطن تستهدف برنامج إيران الصاروخي “الذي يعد الأكبر في الشرق الأوسط”.

في سياق آخر، أكد هوك أن واشنطن تتطلع “إلى خطوات عراقية باتجاه الابتعاد عن الاعتماد على إيران اقتصاديا”.

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