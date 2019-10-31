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تحت شعار ” معاً لصحة قلبك ” مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب

تحت شعار ” معاً لصحة قلبك ” مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب
http://almnatiq.net/?p=792863
الرياض - فلاج الشعيفاني
بحضور المدير التنفيذي الدكتور محمد العومي، احتفل مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمناسبة اليوم العالمي للقلب وافتتاح المعرض التوعوي والتثقيفي بالقلب وأركانه مثل القسطرة القلبية وتصوير القلب وكهرباء القلب وقصور القلب وكذلك برنامج وصفتي، وذلك تحت شعار “معاً لصحة قلبك”.
وأوضح الدكتور/ سامي الأسمري رئيس قسم القلب أن الفعاليات شهدت حضوراً مقدراً ومشاركة فاعلة فيما تضمن المعرض أركان توعوية وتثقيفية شملت كل ما يتعلق بصحة القلب ومنها القسطرة القلبية وتصويره وكهرباء القلب والقصور وغيره.
وأضاف الدكتور الأسمري أن مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز، دأب على إقامة العديد من الأيام الصحية العالمية بهدف الاسهام في التوعية بالأمراض المستهدفة، وتقديم الخدمة للمستفيدين من المرضى والأصحاء والتذكير بأهمية طرق الوقاية منه.
هذا، ويركز اليوم العالمي للقلب، على أهمية الوقاية من أمراض القلب، وخفض انتشارها حول العالم، والتمتع بصحة قلبية جيدة، فيما تُعد أمراض القلب السبب الرئيسي والأول للوفيات حول العالم، وبنسبة بلغت 31% من عدد الوفيات عالميًّا، غير أن رفع الوعي وتعزيزه، وأهمية الوقاية منها، يمكن أن يسهم في السيطرة على أمراض القلب.
ويهدف اليوم العالمي للقلب إلى التشجيع على اتباع نمط حياة صحي، وعادات غذائية جيدة، ووضع خطة تساهم في الحد عن التدخين؛ لتقليل خطر الإصابة بمرض القلب، إضافة إلى خفض معدل انتشار ارتفاع ضغط الدم على المستوى العالمي، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يوميًّا للوقاية من خطر الإصابة بأمراض القلب.

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