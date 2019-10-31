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العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”

العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”
http://almnatiq.net/?p=792867
المناطق - الرياض
رعى معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو حفل تخريج دورة “الاستجابة الطارئة في حالات حوادث المواد الخطرة” التي نظمتها المديرية العامة بمعهد الدفاع المدني، بناءاً لرغبة المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني، واستمرت ثلاثة أسابيع، شارك فيها (17) متدربًا من (11) دوله من الدول الأعضاء بالمنظمة .
وفي هذا الإطار أوضح مدير معهد الدفاع المدني العقيد/ عبدالرحمن آل دغيم في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة، أن برنامج الدورة اشتمل على الجوانب النظرية والتطبيقية من خلال عدد من السيناريوهات والتطبيقات العملية على آليات ومعدات وتجهيزات التدخل في حوادث المواد الخطرة، واستهدف المعنيين بالتخطيط والإستجابة لحوادث المواد الخطرة في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية والدفاع المدني لرفع وبناء قدرات المتدربين ومعارفهم ومهاراتهم بما يمكّنهم من تنفيذ مهامهم بإحترافية عالية .
من جانب آخر، تقدم الرائد/ شريف عبدالهادي الشافعي من جمهورية مصر العربية الشقيقة بإسمه ونيابة عن زملائه المشاركين في الدورة بالشكر الجزيل لمعالي مدير عام الدفاع المدني على رعايته وتشريفه حفل اختتام الدورة واتاحة الفرصة لهم بالإشتراك في هذا البرنامج التدريبي المتميز وذلك في كلمته التي ألقاها نيابة عن الخريجين ، معرباً عن إمتنانه لما لقيه وزملائه من حفاوة وحسن استضافة كما أشاد ببرنامج الدورة ومحتواها العلمي والتطبيقي والبيئة التدريبية المشتملة على الأجنحة والمشبهات المتقدمة والتنوع في أساليب التدريب التي ساهمت في تبادل الخبرات والمعارف بين المتدربين الأمر الذي إنعكس على إثراء البرنامج ونجاحه .

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