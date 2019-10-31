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أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري

أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري

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أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري

أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري
http://almnatiq.net/?p=792874
المناطق - سكاكا

وقف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، اليوم على أعمال البعثة السعودية الفرنسية في المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري شمال مدينة سكاكا .
وفور وصول سموه للموقع استمع من مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني أمين عام مجلس التنمية السياحية بالمنطقة ياسر بن ابراهيم العلي عن جهود الهيئة خلال الفترة الماضية للمحافظة على المواقع الأثرية واستقطاب الباحثين والمختصين للبحث والتنقيب عن مواقع جديدة .
بعد ذلك التقى سموه برئيس البعثة جيوم شارلو والدكتورة ماريا غانيان وعضو الفريق مدير متحف الجوف أحمد القعيد واطلع سموه على أعمال المسح والتنقيب التي يجريها فريق البعثة في الموقع مؤكدين أنه يعد موقعاً فريداً من نوعه على مستوى العالممن ناحية نوع الرسومات وحجمها التي تدل على الجمال وحيوانات أخرى.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف أهمية الحفاظ على الموقع وعمل مزيداً من الدراسات والنتائج حوله، كما أعرب سموه عن شكرهلصاحب المزرعة لافي العودة على تعاونه مع هيئة السياحة لاستلام الموقع للمحافظة عليه .
من جانبه أعرب مدير عام فرع هيئة السياحة بالمنطقة عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف لزيارة سموه للموقع واهتمامه بالمواقع الأثرية وأعمال الهيئة، لافتاً إلى أن الفريق قدم أمس محاضرة في جامعة الجوف استعرض من خلالها النتائج وأعمال الفريق بالمنطقة خلال السنوات الماضية، كما أنه سبق تنظيم رحلة لكشافة التعليم للمساهم بنظافة الموقع، مقدماً شكره لأمين المنطقة عضو مجلس التنمية السياحية المهندس عاطف الشرعان لتبني الأمانة رفع مساحي لكامل الموقع .

 

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