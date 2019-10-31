احدث الأخبار

محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة
المنطقة الشرقية
 أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري
منطقة الجوف
 وزير التجارة : المملكة أنجزت إصلاحات كبيرة في ممارسة الأعمال
أبرز المواد
 العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”
منطقة الرياض
 تحت شعار ” معاً لصحة قلبك ” مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب
منطقة الرياض
 هوك : سنواصل فرض عقوبات على إيران حتى تقبل التفاوض مجددا
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 اختتام دورة عرفاء الطلائع لمرحلة الكشاف المتقدم بوادي الدواسر
منطقة الرياض
 الحضرمي: اتفاق الرياض توحيد للصف ضد المشروع الإيراني باليمن
أبرز المواد
 انطلاق مؤتمر “دور الدين والإعلام والسياسات في مناهضة خطاب الكراهية ” في فيينا
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تستقبل طلبات الراغبين بالإيفاد للدراسة في الداخل
منطقة الجوف
 نائب أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماعاً للجنة إصلاح ذات البين
منطقة مكة المكرمة
محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة

محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة

المنطقة الشرقية
أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري

أمير الجوف يقف على أعمال المسح والتنقيب لموقع الجِمال الأثري

منطقة الجوف
وزير التجارة : المملكة أنجزت إصلاحات كبيرة في ممارسة الأعمال

وزير التجارة : المملكة أنجزت إصلاحات كبيرة في ممارسة الأعمال

أبرز المواد
العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”

العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”

منطقة الرياض

محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة

محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة
http://almnatiq.net/?p=792882
حفرالباطن - عبدالله السعيدي
انعقد امس الاربعاء 30 اكتوبر 2019 م  في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بمدينة الدمام الاجتماع الاول لمجلس مرصد التوطين المشكل لتنفيذ مبادرة محافظة حفر الباطن (سواعد سعودية) وذلك برئاسة صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ حفر الباطن وبحضور كافة اعضاء المجلس المكون من (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وشركة أرامكو السعودية، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعة حفر الباطن، وأمانة محافظة حفر الباطن، وبنك التنمية الاجتماعية بمحافظة حفر الباطن، وادارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفر الباطن).
حيث افتتح سموه اللقاء بالحرص على أهمية المرصد ودعمه لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومهام ومبادرات هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حيث يهدف إلى تطوير القدرات في مجال تحليل المعلومات، والتنبؤ باحتياجات سوق العمل بالمحافظة وبقية المحافظات التابعة للمنطقة الشرقية في مجالات التعليم والتدريب.. ومن خلال تطوير القدرات على مقابلة تلك الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها، وتطوير نظام شامل معلوماتي له يعمل على توفير بيانات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب ، وشدد سموه على ان المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة، كما انه سوف  يساهم بتوصياته وتقاريره الدورية والتخصصية في تطوير المنظومة التدريبية والمساعدة في رفع المهارات التعليمية والحرفية للباحثين عن عمل بهدف التمكين، واختتم سموه بان المرصد سوف يساعد صانع القرار في رسم السياسات الملائمة لتطوير نظم التعليم والتدريب والتشغيل.
هذا وقد تم استعراض رؤية مرصد التوطين والهدف العام لأنشائه، كذلك الاهداف الفرعية. وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات سوق العمل من وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص سواء أصحاب الاعمال أو الشركات العملاقة ، ومناقشة ابرز واهم القضايا المتعلقه بالتخطيط للتعليم والتدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل ومناقشة مهام ومنتجات مرصد التوطين المتوقعه منه ، والانشطة المخطط ان يقوم بها المرصد في السنه الاولى. وقد تم التاكيد على اهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات العامله في مجال سوق العمل والتدريب والتعليم واقامة الشراكات التي تضمن الافاده والاستفاده من منتجات المرصد.
واختتم سموه بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهم الله) على توجيهاتهم ودعمهم الذي هيآ لهذا الاجتماع كافة أسباب النجاح.

روابط ذات صلة

الأميرة جواهر بنت نايف ترعى تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد

الأميرة جواهر بنت نايف ترعى تخريج الدفعة السابعة من طالبات جامعة الأمير محمد بن فهد
مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة

مسابقة الأحساء الوطنية للتصوير توثّق صور الإرادة والإبداع لذوي الإعاقة
وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية

وفد من لجنة الجبيل للطوارئ “جماعة ” يزور الهيئة الملكية للاطلاع على قصة إنشائها وعوامل نجاح النهضة بمدينة الجبيل الصناعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*