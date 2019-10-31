محافظ حفر الباطن : المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة

حفرالباطن - عبدالله السعيدي

انعقد امس الاربعاء 30 اكتوبر 2019 م في مقر هيئة تطوير المنطقة الشرقية بمدينة الدمام الاجتماع الاول لمجلس مرصد التوطين المشكل لتنفيذ مبادرة محافظة حفر الباطن (سواعد سعودية) وذلك برئاسة صاحب السمو الامير منصور بن محمد بن سعد ال سعود محافظ حفر الباطن وبحضور كافة اعضاء المجلس المكون من (وزارة الاقتصاد والتخطيط، وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، والهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، وشركة أرامكو السعودية، وفرع صندوق تنمية الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية، والهيئة العامة للإحصاء، وجامعة حفر الباطن، وأمانة محافظة حفر الباطن، وبنك التنمية الاجتماعية بمحافظة حفر الباطن، وادارة التعليم بمحافظة حفر الباطن، ومديرية الشؤون الصحية بمحافظة حفر الباطن، والغرفة التجارية الصناعية بمحافظة حفر الباطن).

حيث افتتح سموه اللقاء بالحرص على أهمية المرصد ودعمه لمخرجات رؤية المملكة 2030 ومهام ومبادرات هيئة تطوير المنطقة الشرقية، حيث يهدف إلى تطوير القدرات في مجال تحليل المعلومات، والتنبؤ باحتياجات سوق العمل بالمحافظة وبقية المحافظات التابعة للمنطقة الشرقية في مجالات التعليم والتدريب.. ومن خلال تطوير القدرات على مقابلة تلك الاحتياجات الحالية والمستقبلية منها، وتطوير نظام شامل معلوماتي له يعمل على توفير بيانات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب ، وشدد سموه على ان المرصد سوف يساعد أصحاب الأعمال والأفراد في التعرُّف على توفًر الاحتياجات من المهارات والتخصصات المختلفة، كما انه سوف يساهم بتوصياته وتقاريره الدورية والتخصصية في تطوير المنظومة التدريبية والمساعدة في رفع المهارات التعليمية والحرفية للباحثين عن عمل بهدف التمكين، واختتم سموه بان المرصد سوف يساعد صانع القرار في رسم السياسات الملائمة لتطوير نظم التعليم والتدريب والتشغيل.

هذا وقد تم استعراض رؤية مرصد التوطين والهدف العام لأنشائه، كذلك الاهداف الفرعية. وتم خلال الاجتماع مناقشة تحديات سوق العمل من وجهة نظر الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص سواء أصحاب الاعمال أو الشركات العملاقة ، ومناقشة ابرز واهم القضايا المتعلقه بالتخطيط للتعليم والتدريب المهني وربط التعليم بسوق العمل ومناقشة مهام ومنتجات مرصد التوطين المتوقعه منه ، والانشطة المخطط ان يقوم بها المرصد في السنه الاولى. وقد تم التاكيد على اهمية التعاون والتنسيق مع كافة الجهات العامله في مجال سوق العمل والتدريب والتعليم واقامة الشراكات التي تضمن الافاده والاستفاده من منتجات المرصد.

واختتم سموه بتقديم أسمى آيات الشكر والامتنان لسمو امير المنطقة الشرقية وسمو نائبه (حفظهم الله) على توجيهاتهم ودعمهم الذي هيآ لهذا الاجتماع كافة أسباب النجاح.