اتفاق بين الرئيس العراقي والكتل النيابية على انتخابات مبكرة

المناطق - وكالات

اجتمع رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح اليوم مع رؤساء الكتل السياسية لمناقشة آخر التطورات على الساحة العراقية.

وحضر الاجتماع 10 شخصيات من بينهم هادي العامري ومحمد الحلبوسي وفالح الفياض ونوري المالكي ورشيد العزاوي.

وخرج المجتمعون بقرارات عدة، أهمها إجراء “التعديلات الدستورية اللازمة” وتعديل قانون الانتخابات، إضافةً إلى إجراء انتخابات نيابية مبكرة.

كما طالب المجتمعون بتقديم “إصلاحات عاجلة يلمسها المواطن”، إضافةً إلى “حماية المتظاهرين والتعامل السلمي معهم ومحاسبة المخربين”.

ومن جهته، أكد رئيس وزراء العراق السابق حيدر العبادي في عدة تغريدات على “تويتر” أن “العراق يمر بأزمة حقيقية”، داعياً إلى إنقاذه بـ”أسرع وقت”. وأكد على “أهمية متابعة مطالب المتظاهرين والاستجابة لها ومحاسبة القتلة”، على حد تعبيره.

كما أشار العبادي إلى “خطورة بقاء الوضع كما هو عليه”، محذراً في الوقت نفس من أن “بقاء الحكومة الحالية سيفكك الدولة ويسقط المزيد من هيبتها”.

وأكد أيضا أن “هيبة الدولة تكون في احترام مواطنيها وتلبية مطالبهم المحقة”. كما شدد العبادي على أن كتلته ماضية في طلب استجواب رئيس مجلس الوزراء وسحب الثقة من الحكومة.

كما دعا في تغريداته إلى “نبذ المحاصصة” و”تشكيل حكومات مستقلة وكفؤة” و”حصر السلاح بيد الدولة وتجريم أي كيان مسلح”.