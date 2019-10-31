مدير برنامج مستشفى قوى الأمن يؤكد دور التقنيات الحديثة الفعّالة في أعمال التمريض

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أكد مدير عام برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض العميد سليمان بن عبدالرحمن الداود على أهمية دور التقنية الفعال في قطاع التمريض الذي يعد داعمًا أساسيًا لمنظومة الرعاية الصحية المتكاملة.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها يوم أمس تحت شعار “دمج التقنية الحديثة بالرعاية التمريضية”، بحضور عددٍ كبير من المنتسبين لقطاع التمريض “إداريين وعاملين”.

وأكد العميد الدواد أن التمريض يُعد الرافد الأساسي للعمل الطبي في كافة مراحله وجزءً رئيسًا من الفريق الصحي؛ لذلك فقد وُضِع ضمن الأهداف الاستراتيجية للقطاع الصحي في رؤية المملكة 2030، وهو “زيادة جاذبية العمل في التمريض.

وكان الحفل قد بدأ بكلمة تريحيبية لرئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس الشؤون الأكاديمية والتوعية الصحية الدكتور محمد الشمري رحب من خلالها بالحضور وعبّر عن امتنانه الكبير لكافة المنتسبين لقطاع التمريض، مؤكدًا أنهم الذراع الفعّال والعون المستمر في تقديم الرعاية الصحية في كافة التخصصات وعلى جميع المستويات .

وأشار إلى أن التزايد المستمر للطلب على الرعاية الصحية والذي يقابله شح في الموارد البشرية بالقطاع الصحي وخصوصًا التمريض يحتم ابتكار طرق إبداعية وتقنيات حديثة من شأنها أتممة الكثير من العمليات التي تقدمها طواقم التمريض”.

من جانبه، شدد رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر علي الياسين أن هذه المناسبة ستركز على رفع مستوى الوعي بأهمية التقنية ودعمها في الممارسة التمريضية وتأثيرها على المرضى، فضلاً عن كيفية استفادة طواقمها من تحسين الرعاية الصحية، وتأثير التقنية على أداء مقدمي الرعاية الصحية ومدى رضاهم عنها، موضحًا في الوقت ذاته أن المؤتمر يناقش أحدث ماتوصلت إليه الأبحاث والدراسات المبنية على البراهين في هذا المجال.

وفي ختام الحفل، كرم العميد سليمان الداود الضيوف المتحدثين في الحفل من داخل وخارج المستشفى، كما افتتح المعرض المصاحب.

