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خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج

خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج

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خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج

خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج
http://almnatiq.net/?p=792892
المناطق - واس

دعا فريق الخبراء العرب المعني بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج إلى توحيد الرسالة الإعلامية العربية الإيجابية الموجهة للرأي العام الدولي.
وطالب الفريق في ختام اجتماعه اليوم بمقر الجامعة العربية برئاسة مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام تركي بن مرزوق العمري “رئيس فريق الخبراء” بوضع دليل بالمعايير المهنية للاسترشاد به لكتابة المحتوى الإعلامي الموجه إلى الخارج.
وقال رئيس فريق الخبراء العرب تركي العمري، في تصريح للصحفيين عقب نهاية الاجتماع: إن الاجتماع ناقش على مدى يومين إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج وما جرى تنفيذه من برامج، كما ناقش وضع تصور كامل للجمهور المستهدف وآليات وسبل تنفيذ كل برنامج.
وأضاف أن الفريق توصل لتوصيات، منها: دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.
وأوضح العمري أن التوصيات رحبت بالمقترح التونسي حول وضع تصور شامل يساعد على إيجاد آليات تنفيذية عملية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج، داعيًا الجانب التونسي لوضع مقترح لرؤية إستراتيجية واضحة تطبق على مدى ثلاث سنوات وتأخذ في الحسبان المحاور الثلاثة المبدئية في خطة التحرك.
وأشار إلى أن فريق الخبراء طلب من الدول الأعضاء التي لديها مراكز تدريب في المجال السمعي والمرئي والإلكتروني التنسيق مع الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب للتعاون في عقد ورش عمل ودورات للمحررين والإعلاميين حول كيفية التعاطي مع القضايا العربية الموجهة للخارج.
ولفت رئيس فريق الخبراء العرب النظر إلى أنه قد دعيت الدول الأعضاء التي لم تسدد بعد حصصها المستحقة في ميزانية الخطة أن تقوم بالمبادرة في تنفيذ هذه الحصص وهو الأمر الذي سيسهم في الإسراع في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

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