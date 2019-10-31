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ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا

ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا

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ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا

ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا
http://almnatiq.net/?p=792907
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم فخامة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية السيد محمد بخاري .
وتطرق اللقاء إلى العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون في مجالات الغذاء والطاقة والاستثمار ، إلى جانب مناقشة عدد من المسائل والقضايا الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى نيجيريا عدنان بوسطجي.
كما حضره من الجانب النيجيري، معالي وزير الخارجية جوفري أونياما، وحاكم ولاية كاتسينا أمينو بيلو مساري، وحاكم ولاية كبي أبو بكر عتيكو باقدو، وحاكم ولاية برنو بابا غانا أومرا، ووزير الصناعة والتجارة والاستثمار ريتشارد أديني أديبايو، وسفير جمهورية نيجيريا الاتحادية لدى المملكة عيسى محمد دودو.

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