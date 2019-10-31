احدث الأخبار

أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة
منطقة القصيم
 مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد دعمه للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية
أبرز المواد
 19 مليار دولار مساهمة الجيل الخامس في الناتج المحلي للمملكة بحلول العام 2030
أبرز المواد
 البلدية تواصل حملاتها المكثفة .. اغلاق وتغريم مخابز مخالفة في وادي الدواسر
منطقة الرياض
 ولي العهد يلتقي رئيس نيجيريا
أبرز المواد
 نائب أمير منطقة جازان يؤدي صلاة الاستسقاء ..
منطقة جازان
 وزير الخارجية يستقبل السفير الأمريكي لدى المملكة
أبرز المواد
 وزارة الشؤون البلدية تلزم “المحطات” بتركيب شاشات لعرض أسعار الوقود
أبرز المواد
 خبراء عرب يدعون لتوحيد الرسالة الإعلامية العربية الموجهة إلى الخارج
أبرز المواد
 مدير برنامج مستشفى قوى الأمن يؤكد دور التقنيات الحديثة الفعّالة في أعمال التمريض
منطقة الرياض
 اتفاق بين الرئيس العراقي والكتل النيابية على انتخابات مبكرة
أبرز المواد
أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة

أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة

منطقة القصيم
مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”

مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”

أبرز المواد
البرلمان العربي يؤكد دعمه للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية

البرلمان العربي يؤكد دعمه للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية

أبرز المواد
19 مليار دولار مساهمة الجيل الخامس في الناتج المحلي للمملكة بحلول العام 2030

19 مليار دولار مساهمة الجيل الخامس في الناتج المحلي للمملكة بحلول العام 2030

أبرز المواد

البلدية تواصل حملاتها المكثفة .. اغلاق وتغريم مخابز مخالفة في وادي الدواسر

البلدية تواصل حملاتها المكثفة .. اغلاق وتغريم مخابز مخالفة في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=792912
وادي الدواسر - فالح الدوسري

تمكنت بلدية محافظة وادي الدواسر ، من ضبط عددٍ من المخالفات الصحية والنظامية بعددٍ من المخابز في المحافظة ، خلال جولة رقابية قام بها مراقبو البلدية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم ، ضمن الجولات الرقابية التي تقوم بها البلدية على المنشآت المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة؛ للحفاظ على صحة عالية المستوى ولتعزيز الإجراءات الرقابية.

وأسفرت الجولة عن إغلاق أحد المخابز الآلية لوجود مخالفات صحية ، وإشعار وإنذار 3 مخابز آلية أخرى ، وتغريم 4 مخابز آلية ، كما تم تغريم واستبعاد 10 عمال لعدم وجود شهادات صحية ، ومصادرة طاولات وأواني غير صالحة للاستخدام .

وأكدت البلدية حرصها على استمرار أعمال الرقابة الميدانية دون تهاون على المنشآت الغذائية، مع إيقاع العقوبات النظامية بحق المخالفين ‫والعمل على القضاء على الممارسات غير الصحية واتخاذ كل التدابير الوقائية من أجل توفير بيئة صحية آمنة للمستهلكين ، مُشيرة الى استمرار الحملة وإغلاق أي منشأة مخالفة بهذا الخصوص ، كما حثت الجميع على التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفه او ملاحظة على الرقم الموحد ٩٤٠ على مدار الساعة .

روابط ذات صلة

مدير برنامج مستشفى قوى الأمن يؤكد دور التقنيات الحديثة الفعّالة في أعمال التمريض

مدير برنامج مستشفى قوى الأمن يؤكد دور التقنيات الحديثة الفعّالة في أعمال التمريض
العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”

العمرو يرعى تخريج دورة “الاستجابة الطارئة لحوادث المواد الخطرة”
تحت شعار ” معاً لصحة قلبك ” مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب

تحت شعار ” معاً لصحة قلبك ” مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض يحتفل باليوم العالمي للقلب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*