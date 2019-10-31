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مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”

مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”
http://almnatiq.net/?p=792921
المناطق - وكالات

قال وزير الدفاع التركي خلوص أكار، الخميس، إن أنقرة تجري مباحاثات مع روسيا من أجل إعادة 18 عنصرا من الجيش السوري، جرى أسرهم خلال المعارك عقب التوغل التركي شمال شرقي سوريا.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن أكار قوله: “عرضنا على الرئيس رجب طيب أردوغان مستجدات تسليم عناصر الجيش السوري، وتلقينا تعليماته في هذا الشأن”.

وكان أكار قد دعا قوات بلاده بلاده المتواجدة في مدينة تل أبيض شمالي سوريا، إلى التأهب والجاهزية التامة.

جاء ذلك في خطابه للقوات المتمركزة في المدينة المذكورة، أثناء زيارة أجراها الليلة الماضية إلى الحدود التركية السورية برفقة رئيس الأركان يشار غولر، وقائد القوات البرية أوميت دوندار.

وفي خطابه للقوات التركية المتواجدة في تل أبيض، قال أكار: “لم تستتب الأمور بعد هنا، ويمكن أن يحدث أي شيء في أي لحظة، وعليه ليكن الجميع على أهبة الاستعداد”.

وقالت فصائل سورية معارضة مدعومة من تركيا، الثلاثاء، إنها احتجزت عددا من جنود الجيش السوري قرب تل الهوى في ريف رأس العين.

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