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أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة

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أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة

أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة
http://almnatiq.net/?p=792925
المناطق / بريدة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة بديوان الأمارة بمدينة بريدة, اليوم, معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر الداود, ووكلاء إمارات المناطق, وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الأول لوكلاء إمارات المناطق بمنطقة القصيم.

واطلع سموه معالي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات المناطق خلال جولة سريعة بديوان الأمارة على مركز التحكم والسيطرة بالأمارة والذي يهدف إلى إيجاد مركز للعمليات المشتركة وإدارة متكاملة للأزمات والكوارث من خلال استخدام احدث التقنيات للنقل المباشر, بالإضافة إلى اطلاعهم على مركز الوثائق والمحفوظات, والذي تم تطوير وتنظيم أكثر من 3 ملايين وثيقة, ويبرز اكثر من 3000 وثيقة جوهرية مهمة يعود تاريخها إلى الملك المؤسس وأبنائه الملوك من بعده ـ رحمهم الله ـ وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ.

وأشاد سمو الأمير فيصل بن مشعل بما تقوم به وزارة الداخلية وإمارات المناطق من جهود حيوية لخدمة هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ بالتعاون مع كافة الجهات, لتحقيق كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين بكل يسر وسهولة, مشيراً سموه إلى أن ذلك يؤكد استمرارية السعي في تحقيق رؤى وتطلعات القيادة ـ أيدها الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والاستقرار والنماء.

من جانبه استعرض معالي الدكتور ناصر الداود لسمو أمير منطقة القصيم أهم الموضوعات التي تم مناقشتها في اجتماع وكلاء إمارات المناطق والتوصيات المقررة إدراجها على جدول أعمال الاجتماع السنوي السابع والعشرين لأمراء المناطق, مؤكداً بالوقت ذاته أهمية هذه الاجتماعات في تحقيق العمل التكاملي بين الامارات في شتى المجالات.

وأعرب معالي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات المناطق عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة القصيم على ما يوليه من اهتمام ومتابعة للاجتماع الأول لوكلاء امارات المناطق لهذا العام بمنطقة القصيم.

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