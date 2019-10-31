منسوبو جامعة جازان: النظام الجديد للجامعات تحول تاريخي لبلوغ المستقبل

المناطق - فضة عطيف

أكد عدد من عمداء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة جازان أن نظام الجامعات الجديد يعد نقلة تاريخية لا بد منها في مسيرة تطور الجامعات السعودية، ويشكل تحولا جذريا في دور ومهام الجامعات، فضلا عن أنه يتجاوز الكثير من التحديات لبلوغ المستقبل المنشود كونه يضمن للجامعات تأدية دورها المنشود في صناعة المعرفة والتنمية والبناء والاستثمار الأمثل في الموارد المختلفة.

وأعرب الدكتور حسن بن عبدالله إسحاق مستشار مكتب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية عن بالغ شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- ولصاحب المعالي وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، بمناسبة صدور النظام الجديد للجامعات موضحا أن النظام يحقق أهداف رؤية المملكة 2030 عبر الاستثمار الأمثل للعنصر البشري إلى جانب ضمان المواءمة بين مخرجات الجامعة السعودية وسوق العمل، موضحا أن النظام يمكن الجامعات من الاعتماد على مواردها المالية الذاتية.

فيما أشار الدكتور صالح بن محمد عبد الله مساعد وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية أن النظام الجديد يعد نقلة نوعية في مسيرة الجامعات السعودية على معايير التمكين والجودة، ودعمه لكفاءة وكفاية النظام الإداري في الحوكمة وفي الإنفاق، مضيفا أن النظام يعزز من تطوير الجوانب البحثية، ويفتح آفاقا جديدة أمام الجامعات لبناء شراكات عالمية تضمن المنافسة والجودة في الأداء.

وفيما يتعلق بجانب البحث والابتكار أشاد الدكتور أحمد عبد الحق عميد البحث العلمي

بصدور النظام الذي سيوفر الدعم الكبير لانطلاق الجامعات في صناعة الفارق في التنمية والاقتصاد المعرفي عبر دعم البحث والاستثمار فيه، موضحا أن النظام الجديد للجامعات يمثل نقلة كبيرة للتعليم الجامعي في المملكة بعد أن جاء متوافقًا مع برامج ومبادرات وأهداف رؤية المملكة 2030 وتعزيز الشفافية والمحاسبة وإتاحة المجال للكفاءات.

من جانبه قال عميد كلية طب الاسنان الدكتور عبدالوهاب الأمير إن نظام الجامعات الجديد يعتبر بداية ومرحلة جديدة لاحتضان فروع الجامعات والكليات الأجنبية؛ مما يعطي بعدًا داخليًا للابتعاث وانعكاس حقيقي لمضامين رؤية 2030 في التنظيم الإداري وسيعزز من مكانة الجامعة وإسهامها في الأبحاث العلمية، منوها بالتنوع والتعددية عند رسم السياسات وصنع القرارات، من خلال التشاركية مع القطاعات المختلفة.

وقال المشرف على الإدارة العامة للمشروعات المهندس محمد إبراهيم حكمي إن القرار يعد خطوة مهمة في تحقيق مبدأ اللامركزية في نظام التعليم العالي وإدارته، وهو من أهم ملامح الأنظمة التعليمية الناجحة عالميًا، ويمكّن الجامعات من تخطي البيروقراطية الإدارية والروتين الإداري، كما يمكّنها من صنع قراراتها وتسهيل إجراءاتها المالية والإدارية.

وأضاف الحكمي أن تطبيق هذا النظام سيسهم في تفعيل الشراكة المجتمعية وخدمة المجتمع، كما يساعد في توفير موارد مالية ذاتية بدلًا من الاعتماد الكلي على الميزانية المخصصة من الدولة.

فيما أوضح عميد مركز اللغة الانجليزية الدكتور عبدالله بن أحمد الزغيبي أن النظام الجديد للجامعات يُعزز استقلالية الجامعات، وتنمية مواردها المالية وقدراتها البشرية، إلى جانب تنسيق الأدوار بين المكونات الفاعلة والمؤثرة والمستفيدة منه؛ لخلق نجاحات تواكب رؤية الوطن 2030 وتلبي الطموحات.