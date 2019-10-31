اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات

المناطق - واس

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اكتمال المرحلة الأولى من أعمال الصيانة والتأهيل في ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بالعاصمة الرياض وكامل مرافقه وملحقاته، ليصبح جاهزاً لإقامة المباريات عليه خلال الفترة المقبلة، وذلك بمتابعة دقيقة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

وكشفت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الخميس عن تفاصيل ومراحل الصيانة التي مرَّ بها الملعب طوال الأشهر الماضية، حيث تضمن التطوير عدداً من المرافق والملحقات، وذلك بالتفصيل الآتي:

– إعادة سفلتة المواقف والطرق الداخلية للاستاد بمساحة إجمالية تبلغ 25 ألف متر مربع.

– استبدال الأعمدة والإنارة القديمة للشوارع الداخلية في الاستاد.

– إعادة تطوير وتحسين منطقة الاستقبال ومداخل اللاعبين وغرف الحكام ومراقبي المباريات.

– بناء مركز إعلامي جديد على أحدث مستوى، مزود بكامل احتياجات ومستلزمات الإعلاميين من أجهزة كمبيوتر وطابعات مركزية وإنترنت عالي السرعة، مع توفير ركن خاص لتقديم المياه والمشروبات الباردة والساخنة.

– تحديث غرفة المؤتمر الصحفي لتتسع لـ 42 شخصًا مع تزويدها بأجهزة تقنية حديثة وسماعات جدارية عالية الجودة.

– تطوير كامل لغرف تبديل اللاعبين وتغيير وحدات التكييف وتغيير دواليب حفظ الأمتعة، إضافة إلى توفير شاشات ذكية لشرح الخطط للاعبين.

– استبدال الأنفاق القديمة الخاصة بمسارات خروج اللاعبين وتوسعتها.

– إزالة كامل أرضية الملعب القديمة واستبدالها بأرضية جديدة وفقاً لأعلى المستويات العالمية التي تتضمن خليطاً بين العشب الصناعي والطبيعي بمساحة تبلغ 8000 متر مربع.

– إزالة كامل المضمار القديم واستبداله بآخر جديد، وإعادة تمديد أنابيب المياه والكهرباء على طول المضمار البالغ مساحته 9000 متر مربع.

يشار إلى أن استاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض قد خضع لأعمال الصيانة والتجديد منذ بداية الموسم الرياضي الحالي، على أن يحتضن بدءاً من الأسبوع المقبل المباريات الرسمية المقامة تحت مظلة الاتحاد السعودي لكرة القدم.