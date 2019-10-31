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اختتام تدريب المدربين ” TOT ” بأبو عريش

اختتام تدريب المدربين ” TOT ” بأبو عريش
http://almnatiq.net/?p=792954
ابوعريش - فضة عطيف :

اختتمت مساء اليوم بإستراحة البلاتينيوم بمحافظه أبو عريش دورة إعداد المدربين TOT الدفعه الثالثة للمدربه سحر أحمد ، والتي إستمرت لمده 6 أيام ، قدمت فيها المدربه كل ما تحتاجه المتدربه لكي تكون مدربه ناجحة.

وتناولت المدربه في دورتها العديد من المحاور ومنها : مفاهيم ونظريات التدريب ، مهارات العرض والألقاء ، مهارات تصميم الحقيبة التدريبية ، الألعاب التدريبية، بناء الأنشطة التدريبية ؛”، الأساليب التدريبة ، والتسويق الشخصي للمدرب .

وقدمت المدربه “سحر أحمد “في كلمة لها شكرها للجميع على ما وجدته من تعاون منهن ، وحرصهن على الاستفادة مما قدم لهن، ومشاركتهن الإيجابيه ، متمنيه لهن التوفيق في المرحله الجديدة في حياتهن “.

وفي ختام الدورة تم تسليم الشهادات للمتدربات ، الجدير ذكره أن الدورة معتمده من المؤسسه العامه للتدريب المهني والتقني .

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