احدث الأخبار

غينيس تعلن عن “أطول سن بشري في العالم”.. كم طوله؟
أبرز المواد
 المالية: النفقات في العام المقبل نحو تريليون و20 مليار ريال.. والإيرادات 833 مليار ريال
أبرز المواد
 اختتام تدريب المدربين ” TOT ” بأبو عريش
منطقة جازان
 اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات
أبرز المواد
 “الإسكان”: الانتهاء من تطوير البنية التحتية لمخطط “أصداف السلطانية” في حقل
منطقة تبوك
 منسوبو جامعة جازان: النظام الجديد للجامعات تحول تاريخي لبلوغ المستقبل
منطقة جازان
 طائرة جديدة من طراز بوينج (B787-10) تنظم لأسطول الخطوط السعودية
أبرز المواد
 أمير القصيم يلتقي نائب وزير الداخلية ووكلاء امارات مناطق المملكة
منطقة القصيم
 مفاوضات تركية روسية بشأن “الأسرى السوريين”
أبرز المواد
 البرلمان العربي يؤكد دعمه للمملكة فيما تتخذه من إجراءات لحماية منشآتها الحيوية والاقتصادية
أبرز المواد
 19 مليار دولار مساهمة الجيل الخامس في الناتج المحلي للمملكة بحلول العام 2030
أبرز المواد
 البلدية تواصل حملاتها المكثفة .. اغلاق وتغريم مخابز مخالفة في وادي الدواسر
منطقة الرياض
غينيس تعلن عن “أطول سن بشري في العالم”.. كم طوله؟

غينيس تعلن عن “أطول سن بشري في العالم”.. كم طوله؟

أبرز المواد
المالية: النفقات في العام المقبل نحو تريليون و20 مليار ريال.. والإيرادات 833 مليار ريال

المالية: النفقات في العام المقبل نحو تريليون و20 مليار ريال.. والإيرادات 833 مليار ريال

أبرز المواد
اختتام تدريب المدربين ” TOT ” بأبو عريش

اختتام تدريب المدربين ” TOT ” بأبو عريش

منطقة جازان
اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات

اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات

أبرز المواد

غينيس تعلن عن “أطول سن بشري في العالم”.. كم طوله؟

غينيس تعلن عن “أطول سن بشري في العالم”.. كم طوله؟
http://almnatiq.net/?p=792959
المناطق - وكالات

نجح طبيب ألماني في تسجيل اسمه بالخط العريض في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، بعد اقتلاعه أطول سن بشري في العالم، وفقما ذكرت وكالة “يونايتد برس إنترناشيونال”.

وقال المصدر إن السن جرى تسجيله كأطول سن في العالم، حيث بلغ طوله نحو 3.72 سنتيمتر.

وأوضح أن الطبيب ماكس لوكاس، من مدينة أوفنباخ الألمانية، اقتلع السن عام 2018، من فم مريض، كان يشتكي من صداع شديد وألم في أسنانه.

ورغم أن الجزء البارز من السن بدا عاديا وليس ضخما، فإنه كان يخفي جذرا عميقا تحت خط اللثة.

وكشفت “يونايتد برس إنترناشيونال” أن الطبيب الألماني تسلم شهادة من موسوعة “غينيس”، الثلاثاء، وقال إنه يخطط لعرضها بشكل واضح في مكتبه.

وأوضح لوكاس أن الأمر استغرق حوالي عام لإرسال الأوراق المطلوبة إلى “غينيس”، للحصول على الرقم المعترف به عالميا.

روابط ذات صلة

المالية: النفقات في العام المقبل نحو تريليون و20 مليار ريال.. والإيرادات 833 مليار ريال

المالية: النفقات في العام المقبل نحو تريليون و20 مليار ريال.. والإيرادات 833 مليار ريال
اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات

اكتمال جاهزية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض لاستضافة المباريات
طائرة جديدة من طراز بوينج (B787-10) تنظم لأسطول الخطوط السعودية

طائرة جديدة من طراز بوينج (B787-10) تنظم لأسطول الخطوط السعودية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*