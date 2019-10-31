البعثة السعودية الفرنسية تعثر على رسومات لحيوانات عمرها 6آلاف سنة بالجوف

المناطق - الجوف

كشفت البعثة السعودية الفرنسية المشتركة في موقع الجِمال بمنطقة الجوف عن العثور على موقع أثري يحتوي على رسومات لحيوانات جديدة يُعتقد أن عمرها يعود إلى حوالي ستة آلاف سنة.

ووثق اكتشاف الموقع الدكتور جيوم شاركوس والدكتورة ماريا جانيون في ندوة بعنوان (النتائج الجديدة في الآثار بمنطقة الجوف) نظمتها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة في جامعة الجوف، العثور على رسومات لحيوانات عمرها يعود إلى حوالي 6 آلاف عام تتضمن رسومات لحمير وجمال تختلف عن المكتشفة بموقع الجِمال سابقاً.

وأعلنت البعثة المشتركة أن الاكتشافات الجديدة جاءت ضمن نتائج أعمال الفريق العلمي الذي تم تشكيله من تخصصات مختلفة بمساعدة علماء آثار في موقع الجمال حيث عثر الفريق العلمي على رسومات لجمال في مواقع أخرى تختلف عن الموجودة بالموقع الحالي، مؤكدة أن موقع الجمال يُعد من أبرز مواقع الرسوم الصخرية في المملكة.

وقال د. شاركوس خلال الندوة إن الفريق اكتشف في الموقع الجديد رسومات لحيوانات غير الجمال نُحتت على الصخور في أحجام مقاربة للحجم الطبيعي لتلك الحيوانات، حيث تلتقي بالوجه مع رسم الجمل مقارنة برسومات الجمال التي عُثر عليها في مواقع أخرى بمنطقة حائل في موقع جبّه والشويمس ومحافظة تيماء.

وأكدت البعثة المشتركة على أهمية المحافظة والحماية للموقع الجديد من خلال تسويره ليتم بعد ذلك ترميم الرسوم لإبرازها أمام زوار منطقة الجوف.

يذكر أنه تم عرض لأبرز النتائج الجديدة في منطقة الجوف، وأبرز ما تم اكتشافه في سور دومة الجندل من مباني قديمة، وبدء العمل في الآبار والقنوات المائية (الأسراب) من قبل متخصصين وتحديد وتسجيل عدد كبير من الآبار القديمة.

حضر الندوة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية د.بندر الشمري، وأدارها مدير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالجوف ياسر العلي وعدد من المهتمين والمختصين في المجال.

