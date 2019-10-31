ديربي جدة يقود الأهلي للوصافة مؤقتاً

المناطق - الرياض

حقق الأهلي فوزاً على ضيفه الاتحاد بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جرت بينهما الخميس في أول أيام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح الأهلي النتيجة عن طريق لاعبه عبدالفتاح عسيري بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 13، قبل أن يضيفه عمر السومة ثاني الأهداف في الدقيقة 37 من تسديدة أخرى من داخل المنطقة.

وفي الشوط الثاني قلص الاتحاد النتيجة عن طريق لاعبه زياد الصحفي برأسية في الدقيقة 71 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده لـ 17 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، فيما توقف رصيد الاتحاد عند 9 نقاط في المركز الثاني عشر.