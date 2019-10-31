تعادل إيجابي بين الفتح والهلال في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

المناطق _ الرياض

تعادل فريقا الفتح والهلال بثلاثة أهداف لكل منهما اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، في الأحساء، ضمن الجولة التاسعة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم مروان سعدان للفتح في الدقيقة الثامنة عبر ركلة جزاء، قبل أن يتعادل صالح الشهري للهلال في الدقيقة 22، ثم أضاف كارلوس إدواردو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 37.

ونجح ميتشيل تي فريدي في تحويل المباراة لصالح الفتح بتسجيل هدفين في الدقيقتين 77 و88 على التوالي، قبل أن يتعادل بافيتيمبي جوميز للهلال في الدقيقة 95 عبر ركلة جزاء.

ووصل فريق الفتح إلى 5 نقاط في المركز الخامس عشر، بينما توقف ارتفع رصيد الهلال إلى 20 نقطة في صدارة ترتيب فرق الدوري .