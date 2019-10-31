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وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم

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وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم

وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم
http://almnatiq.net/?p=793008
وادي الدواسر _ فالح الدوسري
‎شهدت مبادرة ” مكن” التطوعية التي اطلقتها مدرسة الشرافاء الأولى للبنات ، مؤخراً، اقبالاً كبيراً من المتطوعات بالمحافظة للالتحاق بها ، حيث وصل عدد المتقدمات إلى أكثر من 200  متطوعة.
‎وتهدف مبادرة (مكن)  إلى تمكين الطاقات الشبابية من العمل الميداني التعليمي وتعطي الفرص للعاطلين عن العمل واكتسابهم خبرة ومعرفة بالمهام الإدارية.
‎وأوضحت قائدة مدرسة الشرافاء الأولى نفلاء بنت منير الشرافي أن الإقبال على الانضمام للمبادرة شهد تقدماً كبيراً ، حيث أظهرت قواعد البيانات العدد الكبير من المتقدمات  من خلال رابط التسجيل المرفق ، مشيرةً إلى أن التحاق المتطوعات بالمبادرة يسهم في سد عجز المدارس من الكوادر الإدارية وقد استفادة عدد كبير من مدارس تعليم البنات وأقسام الإشراف التربوي من تلك الطاقات فيما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

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