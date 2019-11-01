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أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية

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أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية

أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية
http://almnatiq.net/?p=793014
المناطق _ الرياض

تزينت أبراج الرياض التجارية الكبرى مساء أمس بالألعاب النارية لمدة خمسة دقائق حيث شهد البرج المجدول، وبرج الفيصلية، وبرج المملكة، حضوراً مميزاً في الألعاب النارية وذلك عند الساعة التاسعة مساءً، وشاهد سكان وزوار الرياض الالعاب النارية التي جذبتهم وحققت حضوراً كبيراً ضمن فعاليات الموسم ، في حين تستمر فعاليات موسم الرياض في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده كافة المواقع التي تتضمن البرامج والفعاليات الترفيهية إلى جانب ما تشهده من فعاليات اقتصادية دولية ورياضية وتعمل الهيئة العامة للترفيه بالشراكة مع المؤسسات والهيئات خلال فترة فعاليات #موسم_الرياض التي تستمر حتى منتصف شهر ديسمبر 2019م. على بذل المزيد من الفعاليات والبرامج النوعية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وتحقق أعلى درجات التنظيم الذي يجذب الزوار والسياح طيلة الموسم.
وتمتد فعاليات موسم الرياض التي تتجاوز 3,000 فعالية على 12 موقعاً في مختلف أنحاء العاصمة. ويؤمل أن يستقطب الموسم أكثر من 5 مليون زائر، يتوقع أن يكون من بينهم مليون سائح أجنبي، من خلال مجموعة من الفعاليات الترفيهية، والفنية، والرياضية، والعروض الحصرية، والعروض المسرحية والموسيقية، وعروض الأزياء، والسيرك، والألعاب.

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