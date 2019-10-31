4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة

المناطق _ الرياض

تقام غداً 4 مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة.

ويلتقي الموج والخليج على صالة نادي الموج بالخبراء ويحل الاتحاد ضيفاً على الخويلدية على صالة نادي الخليج بسيهات، فيما يلعب الزيتون مع الهلال على صالة نادي الحي بسبت العلايا ويستضيف النهضة نظيره الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام.