احدث الأخبار

4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة
الرياضة
 أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية
أبرز المواد
 الإنتربول السعودي يُحذر من التعامل مع الشركات الوهمية وغير المرخصة التي تروج رقمياً لمنصات الاستثمار والتداول
أبرز المواد
 وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم
منطقة الرياض
 الأمين العام للأمم المتحدة: إطلاق اللجنة الدستورية السورية أوضح مثال على نجاح الوساطة والحوار
أبرز المواد
 وكلاء جامعة تبوك يرفعون شكرهم للقيادة بمناسبة الموافقة على نظام الجامعات الجديد
منطقة تبوك
 تقرير.. مستقبل غامض مع استمرار هجرة العمال للاستيطان في المملكة ودول الخليج العربي
أبرز المواد
 تعادل إيجابي بين الفتح والهلال في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
أبرز المواد
 محافظ دومة الجندل يستقبل مدير جوازات المنطقة المعيّن حديثاً
منطقة الجوف
 ديربي جدة يقود الأهلي للوصافة مؤقتاً
أبرز المواد
 البعثة السعودية الفرنسية تعثر على رسومات لحيوانات عمرها 6آلاف سنة بالجوف
منطقة الجوف
 رئيس نيجيريا يصل إلى جدة لأداء مناسك العمرة
أبرز المواد
4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة

4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة

الرياضة
أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية

أبراج الرياض تتزين بالألعاب النارية

أبرز المواد
الإنتربول السعودي يُحذر من التعامل مع الشركات الوهمية وغير المرخصة التي تروج رقمياً لمنصات الاستثمار والتداول

الإنتربول السعودي يُحذر من التعامل مع الشركات الوهمية وغير المرخصة التي تروج رقمياً لمنصات الاستثمار والتداول

أبرز المواد
وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم

وادي الدواسر : أكثر من 200 متقدمة للإلتحاق بمبادرة تطوعية في مجال التعليم

منطقة الرياض

4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة

4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة
http://almnatiq.net/?p=793019
المناطق _ الرياض

تقام غداً 4 مباريات ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة.
ويلتقي الموج والخليج على صالة نادي الموج بالخبراء ويحل الاتحاد ضيفاً على الخويلدية على صالة نادي الخليج بسيهات، فيما يلعب الزيتون مع الهلال على صالة نادي الحي بسبت العلايا ويستضيف النهضة نظيره الأهلي على صالة نادي النهضة بالدمام.

روابط ذات صلة

تعادل إيجابي بين الفتح والهلال في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تعادل إيجابي بين الفتح والهلال في الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ديربي جدة يقود الأهلي للوصافة مؤقتاً

ديربي جدة يقود الأهلي للوصافة مؤقتاً
رأسيتان تحسمان مباراة الفيحاء والاتفاق بالتعادل

رأسيتان تحسمان مباراة الفيحاء والاتفاق بالتعادل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*