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الأمم المتحدة تدعو إلى الحوار الوطني في العراق

الأمم المتحدة تدعو إلى الحوار الوطني في العراق
http://almnatiq.net/?p=793022
المناطق _ وكالات

أكدت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أهمية التواصل المستمر مع أطياف واسعة من الشعب العراقي بحثاً عن الحلول والحاجة إلى حوار وطني.
وقالت البعثة في بيان صادر اليوم: “إنه منذ اليوم الأول، حثت الأمم المتحدة على حماية المتظاهرين السلميين والحاجة إلى النظر في مطالبهم المشروعة، ولا نزال نستنكر بأشد العبارات سقوط الضحايا وإصابة العديد بجراح وتخريب الممتلكات”.
وأفاد البيان بأن العنف لا يولد سوى المزيد من العنف، لكن الحوار الوطني العام يمكن أن يجمع كلمة العراقيين لوضع خارطة طريق نحو عراق أكثر شمولاً واستقرارًا وازدهارًا.

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