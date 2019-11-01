سمو الشيخ عبدالله بن زايد يزور معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية

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زار سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، يرافقه الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان سفير الإمارات لدى المملكة، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية في الرياض.

وكان في استقبال سمو الشيخ عبدالله بن زايد ومرافقيه لدى وصولهم، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والمسؤولين في المعهد ودبلوماسيي وزارة الخارجية.

وقام سموه بجولة في مرافق المعهد واطلع على جهوده في مجالات التدريب والدراسات والبحوث باعتباره منارة معرفية لخدمة الدبلوماسية السعودية.

وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان جلسة حوارية مع الطلبة المنتسبين إلى برنامجي الدبلوم والملاحق بالمعهد.

وأعرب سموه عن فخره بزيارة المعهد الذي يحمل اسم شخص عزيز على قلوب الجميع وهو الأمير سعود الفيصل أحد رواد الدبلوماسية العربية والنموذج الفريد لوزير الخارجية صاحب الحنكة والحكمة، مشيداً بما قدمه “رحمه الله” من أعمال جليلة لخدمة قضايا وطنه وأمتنا العربية والإسلامية.

كما أشاد سموه بالبرامج المتنوعة التي يقدمها المعهد ودور القائمين عليه، معرباً عن سعادته بلقاء الطلبة المنتسبين في المعهد ودبلوماسيي المستقبل الذين وجد فيهم الشغف والحرص الكبير على خدمة وطنهم وتمثيل الدبلوماسية السعودية خير تمثيل.

ويهدف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية إلى بناء وتطوير مهارات وقدرات موظفي وزارة الخارجية السعودية والجهات ذات العلاقة بالعمل الدبلوماسي ومتابعة المستجدات وتنظيم المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش وورش العمل وإعداد التقارير في المجالات ذات العلاقة بنشاطات الوزارة بالإضافة إلى إجراء ونشر الدراسات والبحوث والكتب في المجالات المعنية بنشاطات الوزارة.