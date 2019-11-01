بريطانيا تعرب عن قلقها من التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية

المناطق _ وكالات

أعربت المملكة المتحدة عن قلقها بعد ورود أنباء عن إطلاق كوريا الشمالية صاروخين بالسيتين في البحر بين شبه الجزيرة الكورية واليابان.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان اليوم :”تشعر المملكة المتحدة بالقلق إزاء عملية إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة من قبل كوريا الشمالية”، موضحًا أن العملية تعد انتهاكًا واضحًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.