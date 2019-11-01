بلدي دومة الجندل يلتقي مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف

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ضمن أعمال المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل؛ عقد المجلس البلدي برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم اجتماعا مع سعادة مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف الأستاذ ياسر العلي وبحضور سعادة رئيس بلدية محافظة دومة الجندل المهندس فهد بن إبراهيم العنزي وأعضاء المجلس وذلك صباح يوم الأربعاء الموافق ١٤٤١/٣/٢ في متحف الجوف الإقليمي بمحافظة دومة الجندل وقد ناقش المجتمعون البنود التالية:

أولا- افتتاحية اللقاء بكلمة لرئيس المجلس البلدي د. نواف السالم أكد فيها على أهمية التعاون والتنسيق مع فرع السياحة والتراث الوطني بالمنطقة وتقديم الدعم والمساندة لأوجه نشاطات وفعاليات الهيئة بالمحافظة. ثم قدم رئيس بلدية محافظة دومة الجندل م. فهد بن إبراهيم العنزي كلمة أوضح فيها دعمه لكل نشاطات وفعاليات السياحة والتراث الوطني بالمحافظة وتطرق في كلمته إلى بعض أوجه التعاون القائمة وأيضا تحدث حول إقامة مهرجان السمح الأول في محافظة دومة الجندل. ثم تحدث مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني الأستاذ ياسر بن إبراهيم العلي عن جهود الهيئة في المحافظة وبعض خططهم المستقبلية في محافظة دومة الجندل وشكر المجلس البلدي على تنظيم هذا اللقاء وأبدى تعاونه ودعمه لمختلف الفعاليات والنشاطات التي ستنظم في المحافظة.

ثانيا- ناقش المجتمعون أوجه التعاون والتكامل بين فرع الهيئة والبلدية والمجلس وتحديد هذه الأوجه.

ثالثا- التأكيد على تطوير بعض المواقع السياحية ومساندة البلدية في ذلك.

رابعا- مناقشة التنسيق لإقامة فعاليات في إجازة نهاية الأسبوع وفي الإجازات في المنطقة الأثرية.

خامسا- مناقشة موضوع السياحة الزراعية وأهمية متابعة هذا الموضوع.

سادسا- مناقشة الفعاليات والمهرجانات التي تقام بالمحافظة ومنها: مهرجان السمح وإمكانية دعمها وتطويرها.

وموضوعات أخرى نوقشت في هذا اللقاء، وفي نهاية اللقاء قدم رئيس المجلس شكره لسعادة مدير عام السياحة والتراث الوطني بالجوف الأستاذ ياسر العلي على حضوره ومشاركته في اللقاء ولمدير متحف الجوف الإقليمي الأستاذ أحمد القعيد على إستضافة هذا اللقاء.