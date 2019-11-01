مجلس شباب الجوف يقيم مهارات إدارة الوقت بأساليب تقنية

المناطق _ الجوف

نفذ مجلس شباب الجوف ممثلاً في اللجنة الثقافية ورشة عمل بعنوان: (مهارات إدارة الوقت بأساليب التقنية الحديثة) قدمها المدرب والمستشار عايض بن محمد الأسمري.

واشتملت الورشة على أبرز مهارات إدارة الوقت بأساليب التقنيات الحديثة، وكيفية تطبيقها عن طريق تدريبات تفاعلية للمستفيدين والمستفيدات كما تضمنت الورشة تدريبًا تطبيقيًا على هذه التقنيات بالإضافة إلى نماذج تطبيقية لأشخاص قاموا بممارسة محتويات هذه الورشة سابقًا وانعكست على جودة حياتهم بإنتاجية .

يذكر أن هذه الورشة تندرج تحت برنامج (ثقافة بلس) الذي تقدمه اللجنة الثقافية بمجلس شباب الجوف ويقدم عددًا من الأنشطة الثقافية الشبابية المتنوعة في مختلف المجالات.

وفي نهاية الورشة التدريبية تم تقديم درع تكريمي لمقدم الورشة المدرب والمستشار عايض بن محمد الأسمري من قبل رئيس اللجنة الثقافية يوسف بن جميل الخضع، وبحضور أمين مجلس شباب الجوف مهند بن بدر الهادي.