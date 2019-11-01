«الصناعة» تستعرض التعدين والمبادرات الطموحة في أستراليا

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شارك قطاع التعدين بوزارة الصناعة والثروة المعدنية في مؤتمر ومعرض التعدين الدولي، الذي أقيم خلال الأيام الثلاثة الماضية في مدينة ملبورن الأسترالية

واطلع وزير الثروة المعدنية الاستراي ماثيو كانافان على جناح قطاع التعدين في المعرض، بحضور وكيل الوزارة للتطوير والتعدين وتنمية الاستثمار المهندس صالح العقيلي

وشارك في المعرض هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، واستعرض الجناح إستراتيجية التعدين ومبادرات ومشاريع القطاع الطموحة التي ستعمل على تطوير القطاع وتأهيله ليسهم في احتياجات الصناعات والسوق الوطنية من الموارد المعدنية والإسهام في زيادة الناتج المحلي