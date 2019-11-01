وزارة الصحة تكلف طبيب قلب رئيسًا لتجمع صحي ومديرًا لمستشفيين في الرياض والحدود الشمالية

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أصدر وزير الصحة، الدكتور فوزان الربيعة، قرارا بتكليف الدكتور فهد صالح الغفيلي، للقيام بأعمال الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وكذلك مشرفًا عاما على مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بمنطقة الحدود الشمالية، إضافة إلى عمله مديرا عاما تنفيذيا لمدينة الملك فهد الطبية بالرياض.

وكان د. الغفيلي استشاري جراحة القلب وأمراض صدرية يشغل منصب مدير مركز الملك سلمان لطب وجراحة القلب عام 2012 – 2018 م، قبل انتقاله لمدينة الملك فهد الطبية.

كما أصدر وزير الصحة قرارا بتكليف الدكتور محمود عبدالجبار اليماني رئيسًا مؤسسًا لمجلس إدارة التجمع الصحي في المدينة المنورة بالإضافة لعمله مستشارًا لوزير الصحة.

يذكر أن وزارة الصحة تعمل على مبادرة التحول المؤسسي التي تهدف إلى فصل تقديم الخدمات الصحية عن الوزارة ونقلها إلى شركة قابضة تملكها الدولة يتدرج تحتها عددا من التجمعات الصحية ما يتيح للوزارة التركيز على دورها التنظيمي والإشرافي.