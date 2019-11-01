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شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !

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المناطق_وكالات

كشفت شركة “كافيار” المتخصصة في تصنيع المنتجات الذهبية عن طرح أغلى هاتف في العالم وهو نسخة جديدة من “آيفون 11 برو ماكس” مزوّد بنصف كيلو ذهب.

ومن المقرر أن يصل سعر النسخة الجديدة من الجهاز الذي سيتم تزويد الجهة الخلفية الخاصة به بنصف كيلو من ذهب عيار 18 إلى 70 ألف دولار للنسخة العادية، و71 ألفاً و520 دولاراً أمريكياً للنسخة ذات سعة تخزين 512 غيغابايت.

وتطرح الشركة نسخة أخرى أقل سعراً لكن دون وجود نصف كيلو من الذهب بها، لكنها ستزودها بأحجار كريمة وأجرام سماوية من كوكب المريخ أو القمر أو النيازك.

ويتوقع أن يصل السعر النسخة الأقل سعراً من “آيفون 11 برو ماكس” إلى ما بين 8100 دولار و8260 دولاراً أمريكياً.

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