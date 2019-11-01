بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!

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علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على الخسارة التي تلقاها الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة أمس (الخميس).

واعتذر أنمار الحائلي لجماهير الفريق ووعدهم بالعمل على حل مشاكل الفريق في الفترة المقبلة. مشيرا إلى إن ما يمر به الاتحاد مسألة وقت وسيتغير حاله بشكل كبير خلال 8 أسابيع على الأكثر، وأن لديهم الأموال اللازمة لذلك.

وأضاف أنمار في تصريحات عقب مباراة الديربي، أن مشكلة الاتحاد ليست إدارة كما يردد البعض ولكنها فنية بحتة، مبيناً أنهم بدأوا الموسم بخطأ جسيم بتكليف سييرا وتسليمه كل الصلاحيات، وأنه يتحمل مسؤولية هذا الخطأ. لافتا إلى أن المدرب الجديد سيأتي في غضون 10 أيام، ولم يتخذ القرار بعد؛ لأن الإدارة تبحث عن الاستقرار الفني والإداري “.

يشار إلى أن الاتحاد قد خسر الديربي أمام الأهلي بهدفين لهدف واحد، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 12.