احدث الأخبار

بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!
أبرز المواد
 شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !
أبرز المواد
 بومبيو يطلب “مساعدة” رئيس وزراء إثيوبيا
أبرز المواد
 الإعلان عن موعد إطلاق أول “سويوز-2” بالرواد إلى الفضاء
أبرز المواد
 النساء يواجهن صعوبة في الإقلاع عن التدخين أكثر من الرجال
أبرز المواد
 الأرصاد: سماء غائمة ومكة الأعلى في درجات الحرارة
أبرز المواد
 مجلس شباب الجوف يقيم مهارات إدارة الوقت بأساليب تقنية
منطقة الجوف
 بلدي دومة الجندل يلتقي مدير عام فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بالجوف
منطقة الجوف
 بريطانيا تعرب عن قلقها من التجربة الصاروخية لكوريا الشمالية
أبرز المواد
 سمو الشيخ عبدالله بن زايد يزور معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية
أبرز المواد
 الأمم المتحدة تدعو إلى الحوار الوطني في العراق
أبرز المواد
 4 مباريات غداً ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري الممتاز للشباب للكرة الطائرة
الرياضة
بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!

بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!

أبرز المواد
شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !

شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !

أبرز المواد
بومبيو يطلب “مساعدة” رئيس وزراء إثيوبيا

بومبيو يطلب “مساعدة” رئيس وزراء إثيوبيا

أبرز المواد
الإعلان عن موعد إطلاق أول “سويوز-2” بالرواد إلى الفضاء

الإعلان عن موعد إطلاق أول “سويوز-2” بالرواد إلى الفضاء

أبرز المواد

بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!

بالفيديو.. أول تعليق من رئيس الاتحاد “أنمار الحائلي ” بعد هزيمة فريقه أمام الأهلي!
http://almnatiq.net/?p=793070
المناطق_الرياض

علق رئيس نادي الاتحاد أنمار الحائلي، على الخسارة التي تلقاها الاتحاد أمام الأهلي في ديربي جدة أمس (الخميس).
واعتذر أنمار الحائلي لجماهير الفريق ووعدهم بالعمل على حل مشاكل الفريق في الفترة المقبلة. مشيرا إلى إن ما يمر به الاتحاد مسألة وقت وسيتغير حاله بشكل كبير خلال 8 أسابيع على الأكثر، وأن لديهم الأموال اللازمة لذلك.
وأضاف أنمار في تصريحات عقب مباراة الديربي، أن مشكلة الاتحاد ليست إدارة كما يردد البعض ولكنها فنية بحتة، مبيناً أنهم بدأوا الموسم بخطأ جسيم بتكليف سييرا وتسليمه كل الصلاحيات، وأنه يتحمل مسؤولية هذا الخطأ. لافتا إلى أن المدرب الجديد سيأتي في غضون 10 أيام، ولم يتخذ القرار بعد؛ لأن الإدارة تبحث عن الاستقرار الفني والإداري “.
يشار إلى أن الاتحاد قد خسر الديربي أمام الأهلي بهدفين لهدف واحد، ليتجمد رصيده عند 9 نقاط في المركز الـ 12.

فيديو مُضمّن

روابط ذات صلة

شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !

شاهد.. سعر “خيالي” لأغلى هاتف في العالم مصنوع من نصف كيلو ذهب !
بومبيو يطلب “مساعدة” رئيس وزراء إثيوبيا

بومبيو يطلب “مساعدة” رئيس وزراء إثيوبيا
الإعلان عن موعد إطلاق أول “سويوز-2” بالرواد إلى الفضاء

الإعلان عن موعد إطلاق أول “سويوز-2” بالرواد إلى الفضاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*