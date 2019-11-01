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الروس يمزجون مادة بلاستيكية مع الأسفلت لإطالة عمر الطرقات

الروس يمزجون مادة بلاستيكية مع الأسفلت لإطالة عمر الطرقات
http://almnatiq.net/?p=793079
المناطق_وكالات

وجد الخبراء الروس سبيلا لتقوية الأسفلت فقرروا أن يضيفوا إلى مكوناته البوليثيلين الذي يحوله إلى مادة مميزة لها مواصفات تسمح بزيادة عمر الطرقات أضعافا

جدير بالذكر أن إنتاج البوليثيلين يعتبر عملية مكلفة تكنولوجيا، لكن في حال استخدام تكنولوجيا اخترعها الخبراء الروس فإن كلفة إنتاجه تزيد ضعفا فقط عن كلفة المواد الخام التي تستخدم عند إنتاج الأكياس البلاستيكية العادية. ويعتبر البوليثيلين ذو الوزن الجزيئي العالي من أكثر المواد مقاومة للتلف في العالم. ويستخدم عند إنتاج المفاصل الاصطناعية والسترات الواقية وقطع الغيار في الطائرات والصواريخ

واستطاع العلماء بمعهد الكيمياء العضوية في نوفوسيبيرسك تبسيط العملية المعقدة لإنتاج البوليثيلين بفضل استخدام أجهزة محفزة تم تصنيعها على أساس كلوريد التيتانيوم ليحصلوا على مسحوق بوليميري يشكل غشاء فائق المتانة بتأثير درجة الحرارة العالية. وتصلح لمعالجته أجهزة تستخدم في مصافي النفط والغاز الطبيعي، الأمر الذي يقلل من سعر إنتاج البوليثيلين بمقدار 15 مرة، أي من 2500 روبل (40 دولارا) مقابل الكيلوغرام الواحد إلى 150 روبلا فقط

واقترح العلماء مزج تلك المادة فائقة المتانة بالأسفلت عند مد الطرقات، ما سيزيد من عمرها ويقلل نفقات صيانتها وإصلاحها

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