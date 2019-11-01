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وزير الاتصالات: المملكة ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين في نمو الاقتصادي الرقمي

وزير الاتصالات: المملكة ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين في نمو الاقتصادي الرقمي
http://almnatiq.net/?p=793087
المناطق_الرياض

كشف وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله السواحة : أن المملكة تعد ثاني أكبر دولة في مجموعة العشرين بعد اليابان ، وتحتل المرتبة الثالثة عالمياً في نمو الاقتصادي الرقمي

جاء ذلك ، خلال حديثه في جلسة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار 2019 في نسختها الثالثة المقامة بالرياض ، وقال : تقدمنا عالمياً في سرعة الإنترنت 80 مركزاً ، كما نحتل المرتبة الثالثة في مجال تطبيق الجيل الخامس ، وأضاف : سنقوم مع التطبيقات السحابية وتقنية الجيل الخامس بتحويل الرعاية الصحية من خلال الحوسبة المكانية ، حيث يمكن للطبيب في أي جزء آخر من العالم معرفة أين توجد مناطق الألم ونقل التشخيص عن بعد إلى مستوى جديد

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