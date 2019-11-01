«العدل» تحذف من «ناجز» طلبات إعادة الزوجة جبرا إلى بيت الزوجية

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صدر تعميم من وزارة العدل أمس ) إلى كافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها الإلكترونية طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا. وطبقا لمصدر فإن نائب وزير العدل سعد السيف أصدر تعميما جاء فيه الإشارة إلى نظام التنفيذ، إذ نصت المادة الـ75 منه على أنه لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا، وبناء على الدراسة المعدة حول الدعاوى المقدمة للمطالبة بإلزام المرأة بالعودة لبيت الزوجية، وما تضمنته الدراسة من التوصية بحذف تصنيف هذه الدعاوى؛ جرى حذف التصنيفات المتعلقة بهذا الشأن، ولم تعد متاحة على بوابة الخدمات الإلكترونية للوزارة (ناجز). وكانت المحكمة العليا أصدرت مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة في فسخ النكاح، كرهاً لزوجها، وللقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، وحسب قرار المحكمة العليا يحق للزوجة طلب فسخ النكاح كرها لزوجها، ولعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، ويتم الفسخ بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة.