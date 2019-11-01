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بلدية صامطة تطلق مبادرة “بيئتي حضارتي” لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري

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بلدية صامطة تطلق مبادرة “بيئتي حضارتي” لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري

بلدية صامطة تطلق مبادرة “بيئتي حضارتي” لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=793119
 أطلقت بلدية محافظة صامطة ممثلة بالقسم النسائي بتوجيه ومتابعة من رئيس بلدية محافظة صامطة المهندس هادي بن علي دغريري،
صباح أمس، مبادرة “بيئتي حضارتي” لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري، وذلك بالتعاون مع الكلية الجامعية للبنات بصامطة ومكتب التعليم بالمحافظة،  بمقر الكلية، وبحضور عميدة الكلية د.عائشة بنت علي عريشي، وعضوات الهيئة الأكاديمية والادارية، وتأتي هذه المبادرة امتداد لمبادرة معالجة مظاهر التشوه البصري التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن برنامج “مدينتي 2018” الذي يتبناه القطاع البلدي وضمن برنامج التحول البلدي المنبثق من رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020, التي تعنى بالإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة في المدن السعودية.
وتهدف المبادرة التوعوية والخدمية “بيئتي حضارتي ” لتعزيز الوعي والسلوك الحضاري بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة والتوعية بماهية التشوه البصري ومعالجة مظاهره بعد انتهاء عملية الحصر من مؤسسات المجتمع المتمثلة بمنسوبات الكلية الجامعية للبنات بصامطة ومنسوبات مدارس المرحلة الثانوية للبنات التابعة لمكتب التعليم بالمحافظة. وتستهدف هذه المبادرة معالجة مايقرب من 17 مظهراً من مظاهر معالجة التشوه البصري مابين إزالة النفايات ومعالجة وضع الباعة الجائلين وإزالة السيارات التالفة وصيانة الارصفة وصيانة أعمدة الانارة وإزالة مخلفات البناء وردم الحفر والكثير من المظاهر الأخرى. من خلال رصد المظاهر من قبل المواطنين والمواطنات من كافة أفراد المجتمع ومنسوبات الكلية الجامعية بصامطة ومدارس المرحلة الثانوية.

حيث عقد لقاء تعريفي  قدمته رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة سها دغريري تناولت فيه التعريف بالمبادرة وأهدافها واستعراض أمثلة على المظاهر التي تستدعي المعالجة وآلية التواصل التي من خلالها يتم ارسال صور المظاهر ومواقعها لتتم المعالجة، كما أُعلن عن جوائز تحفيزية  للمشاركات والمشاركين في رصد المظاهر من خلال دخول جميع  الأسماء في السحب على جوال آيفون  وذلك في المعرض الختامي للمبادرة والذي سيتضمن استعراض كافة صور المظاهر المعالجة قبل وبعد.

وبينت رئيسة القسم النسائي ببلدية صامطة والمشرفة على المبادرة سها دغريري، أن هذه المبادرة جاءت لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على البيئة والحرص على استثمار الشراكات المجتمعية مع مؤسسات المجتمع والجهات الحكومية بما يؤدي لتحقيق رؤية المملكة 2030 ويخدم العمل التنموي والخدمي في المحافظة، مقدمة شكرها لرئيس بلدية صامطة المهندس هادي بن علي دغريري على متابعته و دعمه للمبادرة بما يحقق أهدافها المرجوة  ، ولعميدة الكلية الدكتورة عائشة بنت علي عريشي على احتضانها للمبادرة وتعاونها المخلص والدؤوب مع كافة مناشط وبرامج البلدية وحرصها على الحضور الفاعل والمؤثر دئماً. مؤكدة على أن البلدية منذ اطلاق المبادرة وخلال النصف ساعة الأولى لها بدأت استقبال المظاهر التي تحتاج المعالجة.

وأضافت دغريري، أن البلدية نسقت مع الكلية على آلية استقبال صور المظاهر برفقة المواقع لشروع البلدية في المعالجات، كما أشارت لوجود رابط تم نشره في حساب البلدية على موقع تويتر لاستقبال البلاغات حول المظاهر وسيتم فرزها قريباً.

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