إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء العراقي

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صرحت مصادر قريبة من اثنين من أكثر الشخصيات تأثيرا في العراق لرويترز بأن إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء “عادل عبد المهدي” وسط المظاهرات التي تفجرت منذ أسابيع احتجاجا على أداء الحكومة.

وصرح مسئولون أمنيون عراقيون لرويترز هذا الشهر بأن جماعات مدعومة من إيران نشرت قناصة على أسطح البنايات في بغداد لمحاولة إخماد الاحتجاجات.

وينسق فيلق القدس العمل مع الجماعات المدعومة من إيران في العراق وسوريا ولبنان، وكثيرا ما يتردد قائده على العراق، لكن تدخله المباشر هو أحدث علامة على تزايد النفوذ الإيراني في العراق والمنطقة.

وحسب مصادر رويترز فإن إيران تخشى من تعمق الأزمة في العراق، حتى لا تفقد إيران نفوذها في العراق الذي تمكنت منه بعد الغزو الذي قادته واشنطن.