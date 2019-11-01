زيارة مواطنة لجارتها برفقة طفلها في الخبر .. تنتهي بشنق قطة وتعويض 3 آلاف ريال!

المناطق_الخبر

دفعت مواطنة 3 آلاف ريال، نظير قيام ابنها الذي لم يتجاوز الـ5 سنوات بشنق قطة جارتها بحي العقربية في محافظة الخبر.

كوب قهوة

ووفقاً لـ”الوطن”، كشفت “أم علي” تفاصيل الواقعة الغريبة وقالت إنها بدأت حينما دعتها جارتها من جنسية عربية على كوب قهوة في منزلها بعد ذهاب أبنائهما للمدارس.

شنق قطة

وأضافت: ذهبت لتناول القهوة مع ابني لدى جارتي وتناولنا أطراف الحديث في عدد من الأمور التي تخصنا وابني يلعب ويلهو داخل البيت وبعد ساعة من جلوسنا تفاجأت بابني الذي لم يتجاوز الخمس سنوات يدخل ومعه القطة وقد قام بوضع حبل بعنقها وعند تفحص القطة وجدناها قد فارقت الحياة.

صراخ وبكاء

وتوضح أم علي إنها فوجئت بصاحبة البيت تصرخ وتبكي باستمرار وعند محاولة تهدئتها قامت بطردها هي وابنها من البيت، مضيفة: قمت بطرق الباب مجدداً خوفاً عليها من إيذاء نفسها ولكنها لم تقم بفتح الباب إلا بعد ربع ساعة وهي في حالة نفسية سيئة.

شيرازي

وتابعت: اتصلت بزوجي وأبلغته بما حدث، فأبلغني بأنه سيقوم بشراء قطة لها فور انتهائه من عمله، ولكنها رفضت ذلك، لأن قطتها التي فارقت الحياة لها أكثر من أربع سنوات لديها، فهي من نوع شيرازي قامت بشرائها منذ 5 سنوات.

3 آلاف ريال

ورفضت السيدة جميع المحاولات، مطالبة بدفع مبلغ مالي يفوق الـ10000 ريال، فرفض زوج أم علي دفع هذا المبلغ وقام بالاتصال بجاره فقام الأخير بالاتصال بزوجته، وإقناعها بأخذ مبلغ 3 آلاف ريال، لتنتهي القضية بشرط عدم تكرار الزيارة بين الجارتين.