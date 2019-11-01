دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن

المناطق - الرياض

يواجهُ مئات الملايين من البشر، في مناطق متفرّقة من العالم، تهديداً بفقدان منازلهم مع الارتفاع المضطّرد لمنسوب سطح البحر خلال العقود المقبلة، ما يعني أن مدناً ساحليةً سيبتلعها المحيط.

ووفقاً لدراسة جديدة نشرتها مجلة “ناتشر كوميونيكشن” الأمريكية، يوم أمس الثلاثاء، فإنه في ظل تفاقم أزمة التغير المناخي، فمن المتوقع أن يرتفع مستوى البحار ما بين 60 سم و2.1 متر، وربما أكثر، خلال القرن الحادي والعشرين.

وحملت الدراسة عنوان “التقديرات العالمية لارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات الساحلية تتضاعف ثلاث مرات”، وقد اعتمدت على الذكاء الاصطناعي، وعلى البيانات الموثّقة، مؤكدة على أن ما يقرب من ثلاثة أضعاف المساحة المقدرة سابقاً ستكون ضمن دائرة الخطر.

وبحلول العام 2050، فإن مناطق من العالم يسكنها حالياً نحو 300 مليون شخص ستكون بمستوى منخفض عن متوسط مستوى الفيضان الساحلي السنوي، ما يعني أن أولئك السكّان سيواجهون فيضانات شديدة، بمعدل مرة واحد على الأقل سنوياً، وبحلول العام 2100، هناك احتمال بأن تصبح مناطقُ يسكّنها حالياً نحو 200 مليون شخص، تحت خط المدّ العالي، أي هناك احتمال لأن تغمر مياه البحر تلك المناطق.

المديرُ التنفيذي لمنظمة المناخ المركزية، غير الربحية، بنجامين ستراوس، وهو أحد المشاركين في وضع الدراسة، يقول: “تشير النتائج إلى أن عدداً كبيراً من الناس وكذلك مناطق شاسعة من الأراضي ضمن دائرة الخطر، على نحو يفوق ما كنّا نعتقده سابقاً”، مضيفاً أن المناطق المتوقع تضررها تحتاج إلى اتخاذ إجراءات فورية لتجنّب “الكارثة الاقتصادية والإنسانية” الوشيكة، على حد قوله.