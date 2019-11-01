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ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول

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ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول

ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول
http://almnatiq.net/?p=793149
المناطق -وكالات

كشف ترينت ألكسندر-أرنولد (21 عاما)، لاعب الظهير الأيمن في ليفربول، عن حلمه الذي يأمل في تحقيقه خلال لعبه في النادي الإنجليزي.

وقال ألكسندر-أرنولد إنه يتطلع إلى ارتداء شارة قيادة الفريق، عقب مشاركته في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم مرتين، وخوض مباراته المئة مع النادي، السبت.

وأضاف ألكسندر-أرنولد في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، الجمعة: “لا أخجل من قول ذلك (يصبح قائدا لليفربول) لأن هذا حلمي”.

وتابع : “سواء تحقق الحلم أو لم يتحقق فالأمر ليس بيدي. لست من يختار القائد. لكن هذا شيء أود تحقيقه في يوم من الأيام. قيادة ليفربول شيء أحلم به دائما، ويحفزني”.

ونشأ ألكسندر-أرنولد في مدينة ليفربول، ودخل أكاديمية النادي وعمره ست سنوات. ولا يفكر في اللعب في أي مكان آخر.

وقال الدولي الإنجليزي: “كنت دائما لاعبا في ليفربول، والنادي مثل بيتي. لم أفكر مطلقا في الانتقال إلى أي مكان آخر”.

وتابع: “عندما كبرت كان حلمي دائما اللعب في ليفربول. الآن أنا أعيش الحلم، ولا أرى أن ذلك سيتغير”.

وسيلتقي ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز مع أستون فيلا، في المسابقة، السبت.

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