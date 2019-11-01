احدث الأخبار

“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير
أبرز المواد
 ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول
أبرز المواد
 العراق.. حملة لمقاطعة منتجات إيران
أبرز المواد
 دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن
أبرز المواد
 زيارة مواطنة لجارتها برفقة طفلها في الخبر .. تنتهي بشنق قطة وتعويض 3 آلاف ريال!
أبرز المواد
 بلدية صامطة تطلق مبادرة “بيئتي حضارتي” لحصر ومعالجة مظاهر التشوه البصري
أبرز المواد
 الدولة الروسية تسيطر رسمياً على الإنترنت
أبرز المواد
 إيران تدخلت لمنع الإطاحة برئيس الوزراء العراقي
أبرز المواد
 منظمة العفو الدولية: العراق يستخدم قنابل مسيلة للدموع “تخترق الجماجم”
أبرز المواد
 «العدل» تحذف من «ناجز» طلبات إعادة الزوجة جبرا إلى بيت الزوجية
أبرز المواد
 الخارجية الأميركية تضيف قطاع البناء والمنشآت على قائمة عقوباتها المفروضة على إيران
أبرز المواد
 «أسبوع طالب المستقبل» تستهدف مدارس المملكة
أبرز المواد
“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير

“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير

أبرز المواد
ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول

ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول

أبرز المواد
العراق.. حملة لمقاطعة منتجات إيران

العراق.. حملة لمقاطعة منتجات إيران

أبرز المواد
دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن

دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن

أبرز المواد

“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير

“جبل أحد”.. أيقونة صمود الشباب العراقي في ساحة التحرير
http://almnatiq.net/?p=793152
المناطق-الرياض

حول شبان عراقيين متظاهرين مبنى “المطعم التركي” المطل على ساحة التحرير وسط بغداد من جهة والمنطقة الخضراء المحصنة من جهة ثانية إلى أيقونة في التظاهرات الاحتجاجية التي انطلقت في العراق منذ الأول من أكتوبر الجاري.
واستخدم المتظاهرين مبنى المطعم التركي المكون من “14” طابقاً كمطل استراتيجي لحماية البقية المتظاهرين في ساحة التحرير، واشتهر المبنى بتسمية جديدة هي “جبل أحد” على غرار جبل احد في المدينة المنورة الذي استخدمه المسلمون لرد هجوم المشركين في معركة أحد.
وبدأ المتظاهرين ترتيب صفوفهم من أعلى الجبل وباتت هناك مناوبات على مدار الساعة، ينزل شبان للاستراحة ويصعد آخرون للمرابطة، فيما يقوم سائقو عربات “التك التك” بإيصال المواد الغذائية والأغطية للمرابطين في المبنى.
ويصر المتظاهرون على عدم ترك المبنى لحين انتهاء المظاهرات، نظرا لتخوفهم من استغلالها من قبل قناصين قد يتم استخدامهم لاستهداف المتظاهرين كما حصل في الأول من أكتوبر، كما يقوم المتظاهرون المتمركزون في المبنى على مراقبة عناصر الأمن العراقي المتموضعين في منتصف جسر الجمهورية و تنبيه المتظاهرين وتوجيه مسيره.
ويستغل المتظاهرون المبنى لتصوير لقطات حية للسيل البشري الذي يتوافد على ساحة التحرير على الرغم من حظر التجوال المفروض في العاصمة العراقية من الساعة 12 ليلا ولغاية السادسة فجرا.

روابط ذات صلة

ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول

ألكسندر-أرنولد يكشف عن حلمه مع ليفربول
العراق.. حملة لمقاطعة منتجات إيران

العراق.. حملة لمقاطعة منتجات إيران
دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن

دراسة: مدن كثيرة ومساحات شاسعة سيبتلعها البحر قبل نهاية القرن

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*