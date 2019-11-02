احدث الأخبار

اختتام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غداً
أبرز المواد
 «هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة
أبرز المواد
 كيف ستتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الفائق؟
أبرز المواد
 ثاني أضخم موازنة سعودية .. 1.02 تريليون ريال نفقات مقدرة في 2020
أبرز المواد
 تعرف إلى طريقة حماية واتسآب باستخدام بصمة الأصابع
أبرز المواد
 ما سر اختيار اللون الأبيض لفساتين الزفاف؟
أبرز المواد
 فائدة مفاجئة للكوليسترول
أبرز المواد
 النيابة العامة تحقق مع جناة في واقعة إركاب شخص في صندوق السيارة الخلفي وتهديده بالسلاح
محليات
 الصين تعلن التوصل إلى اتفاق مبدئي مع واشنطن حول التجارة
أبرز المواد
 الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة على عدة محاور
أبرز المواد
 في الذكرى 102 لوعد بلفور.. “الوطني الفلسطيني” يطلب من دول العالم الاعتراف بدولة فلسطين
أبرز المواد
 مندوبية المملكة باليونيسكو تقيم حفل غداء لضيوف اليونسكو
أبرز المواد
اختتام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غداً

اختتام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غداً

أبرز المواد
«هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة

«هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة

أبرز المواد
كيف ستتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الفائق؟

كيف ستتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الفائق؟

أبرز المواد
ثاني أضخم موازنة سعودية .. 1.02 تريليون ريال نفقات مقدرة في 2020

ثاني أضخم موازنة سعودية .. 1.02 تريليون ريال نفقات مقدرة في 2020

أبرز المواد

فائدة مفاجئة للكوليسترول

فائدة مفاجئة للكوليسترول
http://almnatiq.net/?p=793166
المناطق - الرياض

وجد علماء من جامعة الشارقة الإماراتية وجامعة لوند السويدية، أن الكوليسترول يفيد في تنشيط المستقبلات المسؤولة عن إفراز الأنسولين في الجسم.
أوضح الخبراء أن الأنسولين هو المنظم الرئيسي لسكر الدم، وأن مستقبل GPR183 الموجود على سطح خلايا بيتا البنكرياسية يلعب دورًا رئيسيًا في إفرازه. تجدر الإشارة أنه يتم تنشيط هذا المستقبل عندما يرتبط بواحدة من مستقلبات الكوليسترول التي ينتجها الكبد. ووفقًا لرئيس البحث ألبرت صالحي، في حال تعلم العلماء كيفية تنشيط هذا المستقبل، فقد تظهر أدوية قادرة على تحفيز إفراز الأنسولين لدى الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول في الدم، بحسب مجلة “Molecular and Cellular Endocrinology”.
كما أكد صالحي، فإن هذا الاكتشاف سيساهم في المستقبل على منع الشهية المتزايدة. ومن ناحية أخرى، مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ينتج الشخص أيضًا “هذا المستقلب المحدد”، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين. هذا يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع وزيادة الوزن. وهدف الباحثين هو إيجاد طريقة لحظر ربط المستقلب الحسي بالمستقلب (هي المركبات الوسطية والنواتج النهائية لعملية الاستقلاب بواسطة الإنزيمات).

وفي دراسة سابقة، وجد باحثون أن الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية والكاروتينات والفيتامينات والمواد الصحية. إذا كنت تأكل فاكهة أفوكادو واحدة يوميًا، فإن مستوى الكوليسترول “الضار” يمكن أن يتناقص، ونظام القلب والأوعية الدموية يتعزز، بحسب رأي باحثين أمريكيين في جامعة بنسلفانيا.

روابط ذات صلة

اختتام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غداً

اختتام الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان غداً
«هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة

«هايبر لوب»: مفاوضات لإطلاق مشروع نقل عالي السرعة في المملكة
كيف ستتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الفائق؟

كيف ستتعامل الحكومات مع الذكاء الاصطناعي الفائق؟

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*