فائدة مفاجئة للكوليسترول

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وجد علماء من جامعة الشارقة الإماراتية وجامعة لوند السويدية، أن الكوليسترول يفيد في تنشيط المستقبلات المسؤولة عن إفراز الأنسولين في الجسم.

أوضح الخبراء أن الأنسولين هو المنظم الرئيسي لسكر الدم، وأن مستقبل GPR183 الموجود على سطح خلايا بيتا البنكرياسية يلعب دورًا رئيسيًا في إفرازه. تجدر الإشارة أنه يتم تنشيط هذا المستقبل عندما يرتبط بواحدة من مستقلبات الكوليسترول التي ينتجها الكبد. ووفقًا لرئيس البحث ألبرت صالحي، في حال تعلم العلماء كيفية تنشيط هذا المستقبل، فقد تظهر أدوية قادرة على تحفيز إفراز الأنسولين لدى الأشخاص، الذين يعانون من انخفاض الكوليسترول في الدم، بحسب مجلة “Molecular and Cellular Endocrinology”.

كما أكد صالحي، فإن هذا الاكتشاف سيساهم في المستقبل على منع الشهية المتزايدة. ومن ناحية أخرى، مع ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم، ينتج الشخص أيضًا “هذا المستقلب المحدد”، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأنسولين. هذا يؤدي إلى زيادة الإحساس بالجوع وزيادة الوزن. وهدف الباحثين هو إيجاد طريقة لحظر ربط المستقلب الحسي بالمستقلب (هي المركبات الوسطية والنواتج النهائية لعملية الاستقلاب بواسطة الإنزيمات).

وفي دراسة سابقة، وجد باحثون أن الأفوكادو يحتوي على الدهون الصحية والكاروتينات والفيتامينات والمواد الصحية. إذا كنت تأكل فاكهة أفوكادو واحدة يوميًا، فإن مستوى الكوليسترول “الضار” يمكن أن يتناقص، ونظام القلب والأوعية الدموية يتعزز، بحسب رأي باحثين أمريكيين في جامعة بنسلفانيا.