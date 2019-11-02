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ما سر اختيار اللون الأبيض لفساتين الزفاف؟

ما سر اختيار اللون الأبيض لفساتين الزفاف؟
http://almnatiq.net/?p=793167
المناطق - الرياض

كان من المتعارف عليه في بدايات القرن التاسع عشر أن ترتدي العرائس فساتين زفاف بألوان زاهية، حتى شهد عام 1840 حدثا فارقا في هذا الصدد.

في القرن التاسع عشر، ارتبط اللون الأبيض بالثروة، وهو أحد الأسباب التي دفعت الملكة فيكتوريا لاختيار ثوب زفاف أبيض، وفقاً لما يعتقد المؤرخون.

وذكرت المؤرخة جوليا بيرد أن “الملكة فكتوريا لم تكن أول من ارتدى فستان زفاف أبيض، لكنها جعلت هذا اللون يحظى بشعبية كبيرة، وبعد حفل زفافها أصبح الدانتيل الأبيض واحداً من أهم الاتجاهات العالمية في ملابس الزفاف”.

ومع ذلك، على الرغم من هذا التقليد الغربي الطويل الأمد، باتت المزيد من العرائس يقررن التخلي عن اللون الأبيض لصالح الألوان الفريدة. وفي عام 2010، قام ديفيدز برايدل، أحد أكثر تجار تجزئة فساتين الزفاف شعبية في أمريكا بتوسيع عروضه لتشمل فساتين الزفاف بألوان مختلفة.

وفي مقال نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” في عام 2014، قال نائب رئيس قسم التصميم في الشركة ميشيل فون بلاتو إن مبيعات فساتين الزفاف غير البيضاء تضاعفت كل عام منذ عام 2010.

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