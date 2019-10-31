تعليم القصيم يستضيف مشروع المهارات الأدبية

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تستضيف الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة النشاط الطلابي “النشاط الثقافي” مشروع المهارات الأدبية خلال الفترة 6 – 10 / 3 / 1441هـ بمقر بيت الطالب في مدينة بريدة بمشاركة 141 طالبًا من طلاب مرحلتي المتوسط والثانوي يمثلون 47 إدارة تعليمية من مختلف مناطق ومحافظات المملكة ويتضمن المشروع مسارات أدبية مختلفة “القصة القصيرة، الإلقاء والارتجال، الشعر العربي الفصيح”.

بدوره رحب مدير عام التعليم بالقصيم صالح بن عبدالرحمن الجاسر بضيوف المنطقة مقدمًا شكره لقيادات الوزارة على الثقة التي طرحت في الإدارة العامة لاستضافة مثل هذه المناشط مؤكدًا اعتزازه وزملائه بذلك مشيرًا إلى أن تعليم القصيم قد دأب على تنفيذ واستضافة البرامج الطلابية المركزية إيمانًا بالدور الكبير في تحقيق الأهداف والقيم والتوجهات الإيجابية التي تسعى وزارة التعليم إلى تحقيقها من خلال اعتمادها ورعايتها لمثل هذه المناسبات الطلابية والتي تأتي وفق السياسة التعليمية ورؤية المملكة العربية السعودية 2030 راجيًا التوفيق والسداد للجميع وأن يحقق هذا التجمع الطلابي الثقافي الأهداف والمقاصد المرجوة.

من جهته أكد مدير إدارة النشاط الطلابي يوسف الضالع إلى أنه قد تم الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بهذه المناسبة سعيًا نحو تحقيق أهدافها مؤكدًا بأنه قد تم تشكيل عددٍ من اللجان العاملة, والمعنية بالتنظيم والترتيب لإنجاح مشروع المهارات الأدبية والذي يسعى لتعزيز شخصية الطالب وتنمية مهاراته الغوية وتوجيهها التوجيه السليم بما يخدم مجتمعه ووطنه ببناء شخصية متزنة في بيئة تربوية ثقافية متكاملة.

وأوضح رئيس قسم النشاط الثقافي خالد المنصور بأن المشروع ينفذ سنويًا على جميع المستويات “مدرسي، محلي، مركزي” عبر مجالات الشعر والقصة والإلقاء موضحًا بأن ذلك يأتي بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والانتماء للوطن والولاء لقادته وصقل مواهب الطلاب الأدبية وتعزيز الثقة لديهم ومساعدتهم على بناء شخصياتهم وتشجيعهم على التعبير عن أفكارهم بأسلوب أدبي إبداعي.