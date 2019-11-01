اختتام ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بالحج

الرياض - مبارك الدوسري

اختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية ، اليوم ورشة عمل قياس فاعلية أداء معسكرات الخدمة العامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة التي نظمتها الجمعية لخدمة ضيوف الرحمن حج عام 1440هـ، لتقويم أداء المعسكرات ، وذلك بمقرها الرئيس بالرياض.

وأكد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي في ختام الورشة على أهميتها في تحقيق الأهداف التي تسعى اليها الجمعية ، والقدرة على التكيف والتطور والنمو والاستمرارية ، حيث تمثل العلاقة بين المخرجات الحقيقية والمخرجات المتوقعة باعتبارها مقياساً للخدمة المنجزة ولها دور فاعل في تتبع الغايات لتحقيق النتائج المطلوبة .

وكانت الورشة التي بدأتها فعالياتها يوم أمس وشارك فيها عدد من مسؤولي اللجان وقادة المعسكرات الفرعية والوحدات ورواد العشائر، قد ناقشت الإيجابيات والجوانب التي تحتاج إلى تعزيز في أداء معسكرات الخدمة العامة ومراجعة المقترحات المدونة في تقارير اللجان العاملة، كما تم عمل خارطة لإشراك الكشافة والجوالة في المعسكرات من البداية وحتى النهاية، وعروض للجان، ومقارنة تقارير اللجان، ومقارنة آراء المتطوعين في الخدمة العامة لحج 1440هـ ، وآراء ورشة العمل حج 1439هـ .